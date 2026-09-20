José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez impone récord y conquista el Atlas Open de la GPM

Las instalaciones del Atlas Country Club fungieron como escenario para la ronda final del Atlas Open, torneo que forma parte del calendario 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) y que repartió una bolsa de dos millones de pesos, además de otorgar puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

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Camarón Rodríguez se corona campeón del Atlas Open

José de Jesús 'Camarón' Rodríguez fue el gran ganador del torneo al conseguir una última ronda de 61 golpes (11 bajo par) e imponiendo un nuevo récord para el campo con un marcador total de 191 golpes (25 bajo par) y consolidándose como el máximo ganador en la historia del GPM con 13 triunfos.

“Me sentí increíble a lo largo de todo el recorrido. Sabía que tenía que salir a presionar desde el inicio y las cosas se me fueron dando hoyo a hoyo. Hacer un récord de campo con 61 golpes y embocar ese hole out en el 18 para empatar el récord de la gira fue algo realmente mágico. Ganar mi título 13 aquí en el Atlas Country Club, un campo al que le tengo tanto cariño, es un honor enorme. Agradezco a la Gira Profesional Mexicana y a la afición por todo el apoyo", declaró Rodríguez a los organizadores tras coronarse campeón del certamen.

El segundo puesto fue para el hidalguense José Cristobal Islas con un acumulado de 199 golpes (17 bajo par), mientras que el colombiano Juan Camilo Vesga completó el podio con 201 goles (15 bajo par).

Durante el torneo también destacó la actuación del juvenil mexicano José María Gutiérrez quien concluyó como el mejor amateur tras finalizar en el puesto 24 con un acumulado de 213 golpes (3 bajo par).

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