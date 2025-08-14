El delantero con experiencia europea que le haría competencia al ‘Memote’

José Juan Macías sería el delantero elegido para hacerle competencia a Guillermo ‘Memote’ Martínez en Pumas. El atacante mexicano fue descartado por la directiva del Valladolid de España, lo que abrió la puerta para su posible llegada al conjunto felino.

El delantero nacional ha sufrido diversas lesiones a lo largo de su carrera que no le han permitido mostrar su mejor nivel. Sin embargo, esto no sería un problema para la directiva universitaria, que vería con buenos ojos la incorporación del exjugador de Chivas.

Pumas sufre la falta de gol de sus delanteros

Memo Martínez no atraviesa su mejor momento con Pumas, lo que habría encendido las alarmas en el club, urgido por encontrar un nuevo referente ofensivo. El último campeón de goleo con los auriazules, Bruno Marioni, asegura que quien llegue a ocupar esa posición debe estar preparado para asumir una gran responsabilidad.

“Uno tiene que estar muy bien psicológicamente para entender los momentos que se tienen que atravesar, entender las críticas y también los elogios. Es una posición en la que el sentimiento va de cero a cien y de cien a cero muy rápido. Entonces, tener la cabeza en paz, tranquila, equilibrada, creo que es la clave: no dejarse absorber por esa presión, por esa necesidad. Porque el delantero vive de hacer goles, y si el equipo no genera lo suficiente, o si uno pasa por un mal momento, puede caer en la desconfianza, porque los resultados no se dan, porque no te llegan balones. Y aun así, tienes que estar emocionalmente listo”, dijo Marioni.

Por otro lado, el exdelantero felino espera que el panorama de Pumas mejore bajo el mando de Efraín Juárez.

“Los resultados deportivos no han sido los que probablemente se esperaban, y eso influye en el rendimiento individual de todos los jugadores, de todas las posiciones. Me parece que no me equivoco al decir que no se han vendido jugadores desde hace tiempo. No tengo la memoria exacta de cuál fue el último jugador que vendió Pumas, pero a lo que quiero llegar es que el rendimiento grupal probablemente no ha terminado siendo lo que se esperaba, y eso repercute en el rendimiento individual. Muy pocas veces se da que un equipo no tenga resultados colectivos y, aun así, individualmente haya jugadores que se destaquen. Es muy raro que eso pase”, sentenció Bruno.

