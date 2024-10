El mexicano en España que es seguido por la Selección

José Ramírez es un delantero mexicano que está destacando en el futbol de España. El joven jugador azteca fue fichado por el Alcorcón, equipo de la segunda división española de futbol.

“Una oportunidad bastante grande para nosotros, en el Alcorcón quiero demostrar mi potencial y ojalá nos vaya bien esta temporada. Quiero destacar en el mundo del futbol y llevar la bandera de México en lo más alto”, dijo el delantero mexicano en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Los números del jóven delantero azteca

José viene de anotar 8 goles con el Rayo Vallecano juvenil, en donde fue uno de los jugadores más destacados de la plantilla. Como buen atacante, tiene como referentes a nombres como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

“Siempre he tenido de referente a Cristiano, pero creciendo también he visto las locuras que ha hecho Messi, y no quiero tener una rivalidad, para mí es mejor disfrutar de los dos, porque todos tienen lo suyo. Me gusta mucho meter goles, como a cualquier delantero, también ser un gran compañero, un gran líder en el campo”, comentó el joven mexicano.

El delantero mexicano podría ser considerado para una futura convocatoria en las selecciones nacionales juveniles. José quiere hacer historia en España, algo que lograron jugadores mexicanos como Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Javier “Chicharito” Hernández o Jesús “Tecatito” Corona.

“Si me ve la Selección Mexicana sería un gusto ir. Si me convocan estaré, pero veremos qué pasa en el futuro”, sentenció José.

El continente europeo, un destino cada vez más concurrido por las promesas

José es otro ejemplo de mexicanos que quieren abrirse paso en el viejo continente y sueñan con una oportunidad en el futuro de hacer parte de uno de los mejores clubes de la liga española. El joven azteca ha podido adaptarse al clima, acento y costumbres españolas, parte del proceso que tienen muchos jugadores mexicanos en Europa, al tener que adaptarse a nuevas culturas en otras ligas de mayor nivel.

