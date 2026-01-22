ÚLTIMA HORA: Joven denuncia a tres ex seleccionados nacionales por presunta violación

Este jueves 22 de enero del 2026, el medio A24 dio a conocer en premicia que tres jugador del conjunto del Alianza Lima acababan de ser denunciados por una joven por una presunta violación. Los jugadores involucrados en la denuncia son: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, los tres, jugadores de la Selección de Perú que no fueron convocados en los últimos cuatro juegos pero que en los últimos años han tenido una participación destacada con los Incas.

En el espacio televisivo dieron a conocer que la denuncia fue puesta por una joven argentina de 22 años de edad tras haber sufido una presunta agresión sexual. La cual habría ocurrido en el Hotel Hyatt de Montevideo el pasado domingo 18 de enero del 2026. La joven realizó la denuncia en Argentina a pesar de que todo habría sucedido en Uruguay.

AHORA. Joven argentina denunció por violación a 3 jugadores de #AlianzaLima de #Peru (Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores) Según la presentación judicial que hizo en la #Argentina , el hecho ocurrió en el Hotel Hyatt de #Montevideo el 18/1 . @A24COM pic.twitter.com/BGMMOuxs6B — Javier Díaz (@jdiazok) January 22, 2026

Por el momento, las autoridades estarían haciendo lasinvestigaciones correspondientes. Ninguno de los tres jugadores mencionados ha decidido dar alguna declaración.

Alianza Lima sanciona a los jugadores

Luego de darse a conocer la denuncia, el conjunto de Alianza Lima tomó medidas internas en el club y a través de un comunicado publicado en sus redes sociales dio a conocer que han tomado la medida de separar indefinidamente a los jugadores involucrados del primer equipo y se mostraron abiertos para colaborar con las autoridades.

"Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los mẹdios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente:

1. El clụb ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno.

2. Nuestra institución, manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

3. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad".