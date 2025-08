Es una joya de la MLS y América lo quiere a como dé lugar, pero hay una muy mala noticia

Si bien es cierto que América insiste con el fichaje de Denis Bouanga, quien recientemente reavivó los rumores con un ‘like’ en Instagram , todo parece indicar que el africano no llegará a Coapa. En este contexto, el plan B de Las Águilas fue Diego Rossi, delantero uruguayo que juega en el Columbus Crew de la MLS. Sin embargo, en las últimas horas André Jardine habría recibido una muy mala noticia: Rossi no será vendido.

Distintos reportes aseguran que desde el América se comunicaron con la directiva del Columbus Crew para preguntar por los servicios de Diego Rossi, pero la respuesta fue un contundente ‘no se vende’. De esta manera, Las Águilas deberán cambiar el rumbo e ir por otro futbolista para ocupar la zona del ataque y recientemente se pudo dar a conocer que el próximo refuerzo del América sería presentado este fin de semana .

@diegorossi9 Diego Rossi finalmente no llegará al América

¿Habrá más cambios en la plantilla del América en este mercado de fichajes?

Todo parece indicar que llegará un jugador más a la plantilla de André Jardine en este mercado de fichajes, pero el club no vendería a ningún futbolista de la actual plantilla. Cabe destacar que Víctor Dávila estuvo cerca de jugar en otro equipo de la Liga BBVA MX como es el caso de Puebla, pero la oferta no convenció a la directiva azulcrema. Según varios reportes, si la oferta no mejora, América analiza mantener al chileno en su equipo.

¿Qué jugadores llegaron al América hasta ahora?

Es una realidad que Las Águilas no tuvieron un mercado de fichajes excepcional, y ante las salidas del Chicote Calderón y el chileno Diego Valdés, los aficionados esperaban mucho más. Hasta la fecha, el América ha cerrado las contrataciones de Isaías Violante, Alexis Gutiérrez, la Pantera Zúñiga y el regreso de Ralph Orquin. A falta de un último refuerzo más, el mercado del conjunto azulcrema parece no ser muy llamativo.