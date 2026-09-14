Llegó como refuerzo estrella a Cruz Azul, pero dos cuestiones lo tienen SIN MINUTOS en el torneo

La Máquina de Cruz Azul cerró el mercado de fichajes con la llegada de elementos mexicanos que arriban a La Noria para potenciar aún más su banquillo de suplentes, pues el club entiende que el XI que tiene es uno de los más poderosos que existen en la Liga BBVA MX.

cruz azul

Ante esta situación, uno de los elementos que llegó hace unos meses es José Juan Calero, futbolista que se desempeña como delantero pero que, sin embargo, no ha tenido los minutos esperados en el primer equipo de Cruz Azul por dos razones que aquí conocerás.

¿Por qué José Juan Calero no ha debutado en Cruz Azul?

En principio, vale decir que José Juan Calero fue fichado por Cruz Azul para que este pudiera desenvolverse no solo en el primer equipo, sino también en la Liga de Expansión con la filial de Hidalgo. De hecho, aquí ya tuvo algunos minutos con su nuevo club en el campo.

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‼️Alan Montes y Juan José Calero ya están registrados con Cruz Azul para el primer equipo y sus números son 1️⃣2️⃣ y 1️⃣4️⃣ respectivamente. pic.twitter.com/5PYLkE61uF — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) July 16, 2026

A pesar de ello, el delantero de 27 años de edad aún no ha hecho su debut en la máxima categoría con Cruz Azul y esto se debe principalmente a dos razones. La primera de ellas fue una lesión que lo marginó de entrenar con el resto de sus compañeros durante un periodo de tiempo.

La segunda tiene que ver con una cuestión extradeportiva, la cual es el nacimiento de su hija. Calero pidió la oportunidad de estar con su esposa en este momento, por lo que apenas se roló de llenó a los entrenamientos en La Noria, situación que ha hecho que no pueda debutar hasta ahora.

¿Cuándo es el próximo partido de Liga BBVA MX Para Cruz Azul?

Después de lo vivido el fin de semana pasado en el Clásico Joven frente al América, la Máquina de Cruz Azul alista sus armas para viajar a la Sultana del Norte y medirse a los Rayados de Monterrey, en duelo a llevarse a cabo el próximo sábado en punto de las 19:00 horas.