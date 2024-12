El mensaje que nadie esperaba de Juan Carlos Osorio

Xolos de Tijuana no aprovechó la ventaja que tenía de tres goles a cero en la ida de los Cuartos de Final frente a Cruz Azul y quedó eliminado del Apertura 2014 al caer por el mismo marcador en su visita al estadio azul. Tras la derrota el director técnico Juan Carlos Osorio ofreció disculpas a la afición fronteriza antes de iniciar la tradicional conferencia de prensa post partido.

¿El ‘Piojo’ Alvarado llegará a Cruz Azul? | Las Bombas de Medrano

Te puede interesar: Martín Anselmi le manda mensaje al América

“Perdimos contra un gran rival, el mejor equipo del torneo. Pedimos disculpas a la afición, no competimos la cien, muy apenado con nuestra gente. Estaba ilusionado y desafortunadamente no se logró. Me hago responsable de todo, estrategia, estructura del juego”, mencionó Juan Carlos Osorio.

El plan de Juan Carlos Osorio que no funcionó

Por otro lado el entrenador colombiano confesó cuál era el plan en el partido de vuelta, mismo que no funcionó para mantener la ventaja y el pase a semifinales del futbol mexicano.

Te puede interesar: El Doctor García da a su favorito para la semifinal entre Cruz Azul y América

“El plan era aguantar los primeros 45 minutos sin gol nos hicieron un gol al final del primero, el segundo era buscar el descuento lo tuvimos con Efraín, no lo logramos, ellos empataron la serie, así es el juego en resumen ellos fueron superiores a nosotros. Prefiero hablar de hechos ciertos y neutros, allá fuimos muy superiores buscamos el cuarto gol siendo pragmáticos y esa era la incógnita hoy si iban a ser suficientes tres goles y no fue suficiente, yo me hago responsable de eso”, puntualizó el entrenador.

Con este resultado Xolos de Tijuana queda eliminado y Cruz Azul ahora se medirá a las Águilas del América en las semifinales de la Liga MX.