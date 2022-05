Conoce al mexicano más joven en conquistar el Everest

El 15 de mayo del 2022 será un día que jamás olvidará el tapatío Juan Diego Martínez es histórico, con tan sólo 19 años conquistó el Everest y con esto se convirtió en el mexicano más joven en alcanzar la cima y también en el azteca más joven en subir una montaña a más de 8,000 msnm.

Tocó el piano en el Everest

Al llegar hasta la cima se dio el lujo de ponerse a tocar el piano, donde rompió otro récord Interpretación en piano a una mayor altitud (8, 848 msnm)

Otro Récord alcanzado por Martínez

Las hazañas de Juan Diego no se limitaron al Everest, ya que 27 horas después estaba en la cumbre de Lhotse la cuarta montaña más alta del mundo (8,516 msnm). Fue también el mexicano más joven en la historia en subir esta montaña.

“Haciendo esas dos montañas en tan poco tiempo rompí otro récord del mundo que es Youngest to complete a double header of the higher eight thousanders Everest-Lhotse/ El más joven en subir dos montañas de más de 8 mil metros sobre nivel de mar con el Everest – Lhotse”, explicó el muchacho

Hizo cumbre sin aclimatación

Y para este joven que su máxima motivación era romper récords consiguió uno más al subir sin aclimatación. Siendo el más joven en subir el Everest sin aclimatación, factor importante y necesario en muchos deportistas para realizar este tipo de ascensos.

“Absolutamente nada es imposible cuando crees en ti. El día 15 de mayo, a mis 19 años de edad, me convertí en el mexicano más joven en la historia en hacer cumbre en Everest y el mexicano más joven en la historia en subir una montaña de arriba de 8,000 MSNM”, explicó Juan Diego Martínez.

¡Felicidades a Juan Diego Martínez por dejar el nombre de México en alto y hacer historia!