ÚLTIMA HORA: Juan Ignacio Dinenno podría dejar Brasil y regresar a su ex equipo

Juan Ignacio Dinenno está a un paso de cerrar su salida de São Paulo y volver a Deportivo Cali, según informan varios medios colombianos y brasileños que señalan avances en la negociación para que el delantero sea refichado por el club verdiblanco antes de terminar el año. El acuerdo aún no es oficial, pero las fuentes coinciden en que el atacante que llegó a São Paulo a mitad de 2025 quedaría libre a finales de temporada y Deportivo Cali trabaja para hacerse con sus servicios.

La posible vuelta de Dinenno a Cali se interpreta como un movimiento estratégico; el “Comandante” fue pieza clave en el Deportivo Cali que ganó la Liga en 2019 y dejó excelente recuerdo entre la afición; su regreso tendría impacto deportivo y simbólico para un club que busca reforzar su ataque con un goleador probado en la región. Las gestiones avanzan en paralelo a la planificación deportiva del club, que busca un 9 con experiencia y gol en competencias nacionales e internacionales.

Los números de Juan Ignacio Dinenno con Pumas

En lo deportivo, la estadística avala la proyección del delantero en la región: en su etapa con Deportivo Cali registró 60 partidos y 28 goles; su paso por Pumas de la UNAM, etapa en la que alcanzó mayor resonancia en México dejó un balance destacado con 147 apariciones y 60 tantos en todas las competencias con el club universitario, cifras que consolidaron su etiqueta de “hombre gol” en la Liga BBVA MX

¿Cómo fue la etapa de Juan Ignacio Dinenno en Brasil?

Su paso más reciente por Brasil no fue tan prolífico, ya que con São Paulo, Dinenno acumuló apariciones acotadas y apenas un gol oficial en la liga hasta el momento, un contexto que explicaría tanto su salida como la apertura para negociar con el Cali una incorporación que podría cerrarse en los próximos días. Además, su contrato con el club paulista expira a finales de 2025, lo que facilita un traspaso sin grandes complicaciones económicas.

La inminente marcha de Juan Dinenno de São Paulo y su cercano regreso a Deportivo Cali, si se confirma, será una noticia de peso en el mercado sudamericano, recupera un delantero conocido por la hinchada caleña, trae experiencia reciente en México y Brasil, y aporta olfato de gol a un proyecto que busca recuperar protagonismo en Colombia. Las partes permanecen negociando y se espera un anuncio oficial en las próximas semanas.

