Juan Manuel Márquez da su pronóstico para la pelea Canelo vs GGG III

A 11 días de que suceda la pelea de Canelo Álvarez ante Gennady Golovkin III en Las Vegas, el ex boxeador campeón del mundo Juan Manuel Márquez, dio su pronóstico sobre el ganador y cómo se terminará el duelo, que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

El apodado Dinamita, aseguró en el marco de un evento del Consejo Mundial de Boxeo, que Canelo Álvarez tiene una buena rivalidad ante el kazajo GGG, con grandes momentos y un nuevo capítulo que se escribirá este 17 de septiembre.

“Creo que es una rivalidad buena que ha dejado gratos momentos. La primera pelea fue buena, la segunda igual de la misma manera y creo que esta no será la excepción”, comentó Juan Manuel Márquez.

Márquez cree en el nocaut a favor de Canelo Álvarez

El boxeador Juan Manuel Márquez explicó que por la técnica y facultades de Canelo Álvarez, no duda en que saldrá ganador por la vía del nocaut.

“De alguna forma, creo que con el boxeo que tiene Saúl ‘Canelo’ y con la técnica pues puede salir adelante, ganando por la vía del nocaut. Sí creo que puede ganar por nocaut, descarto que sea por el peso, simplemente por la velocidad, la técnica, la pegada, creo que Canelo lo tiene a su favor. Golovkin ya no es lo mismo 7 u 8 años y ese es factor”.

Te podría interesar: YA VIENE LA PELEA CANELO VS GGG III

La edad, descartada como tema en contra de Golovkin

El pugilista Juan Manuel Márquez expuso también en el evento del Consejo Mundial de Boxeo, que Golovkin con disciplina, preparación y enfoque, es un rival peligroso que no se debe descartar con todo y la edad.

Te podría interesar: ANDY RUIZ VENCE A LUIS KING KONG ORTIZ

“Sí, fíjate que la disciplina es lo más importante y creo que cuando tienes la disciplina, entrenas, eres un peleador dedicado creo que la edad sale sobrando y tenemos que ver qué ofrece y cómo se desenvuelve en el duelo ante Canelo”, sentenció Juan Manuel Márquez.