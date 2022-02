Emotivo adiós: Juan Martín del Potro se despide en el Argentina Open

Juan Martín del Potro disputó el último partido de su carrera como tenista profesional. Regresó a las canchas en el Argentina Open tras 965 días de inactividad. Se enfrentó a su amigo Federico Delbonis, con quien ganó la Copa Davis en 2016. “Delpo” pudo hacer poco ante Delbonis, quien le ganó en 6-1 y 6-3.

El momento más emotivo del encuentro se dio a un game de la derrota del tandilense, quien esperando el saque rival, se quebró en lágrimas. Inmediatamente el Buenos Aires Lawn Tennis comenzó a vitorear "¡Oleee Olé Ole, Delpo, Delpo!” Cuando se compuso, se secó el llanto y continuó con el partido sin rendirse, pero Delbonis triunfó. Al término del encuentro ambos tenistas se dieron un abrazo emotivo y, casi inmediatamente, los gritos de la afición comenzaron nuevamente.

“La salud me lleva a tomar una decisión poco convencido, pero creo que hice demasiado esfuerzo en los últimos dos años para tratar de protagonizar otro milagro, como hice con las muñecas. A veces también puedo perder y siento que esta vez es así. Lo di todo. Tal vez hoy es un día que no quería que llegue nunca, pero también es uno de esos días que voy a recordar siempre. No encontré todavía un lugar en el que soy tan feliz como adentro de una cancha” comentó Delpo.

En declaraciones anteriores, el tandilense dijo que su último torneo sería en Brasil, pero tras ser derrotado en su país, comentó que él tenía previsto ir a Río, y nuevamente se soltó en lágrimas. La gente le gritó “y Delpo no se va” en repetidas ocasiones, hasta que él afirmo que lo dio todo “hoy solo quiero dormir sin dolor en la pierna”, por lo que su retiro de las canchas es oficial.

Simplemente GRACIAS. La emoción de Juan Martín Del Potro 😥



#ArgentinaOpen pic.twitter.com/H36xvdTJWC — Tenis Central (@Tenis_Central) February 9, 2022

Del Potro jugó tenis profesionalmente desde 2005, años en los que conquistó distintos títulos, entre ellos una medalla de bronce y una de plata, en los Juegos Olímpicos 2012 y 2016 y un Abierto de Estados Unidos. En 2018 era el tercero en el ranking mundial.

