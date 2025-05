¿BYE CADILLAC? Aconsejan a Checo Pérez que no firme con el equipo de General Motors

La Fórmula 1 está en pleno proceso de cambios y rumores para la temporada 2026, y Checo Pérez, quien se ha convertido en una de las grandes piezas de este ajedrez, sigue sin saber con certeza cuál será su futuro. Luego de ser descartado por Red Bull a finales de 2024, el piloto mexicano tiene varias opciones sobre la mesa, pero uno de los consejos más escuchados proviene de una leyenda de la F1: Juan Pablo Montoya.

La historia de Checo Pérez y Red Bull llega a su fin

La sugerencia de Montoya: ¿Por qué Alpine sería la opción ideal para Checo Pérez?

Montoya, conocido por su franqueza y su experiencia en la Fórmula 1, le ha recomendado a Checo Pérez que espere y considere a Alpine como una opción más seria que Cadillac. Según el colombiano, si Pérez está buscando un futuro más competitivo antes de retirarse, Alpine podría ser una elección más sensata. Montoya aseguró que Alpine haría mucho más sentido para Checo Pérez si está buscando mantenerse competitivo en las últimas etapas de su carrera, en lugar de unirse a un equipo como Cadillac que aún no ha demostrado la solidez que un piloto experimentado como él necesita.

La opción Cadillac sigue siendo una posibilidad, pero… ¿qué sucede con Colapinto?

A pesar de las recomendaciones de Montoya, las negociaciones con Cadillac siguen adelante y todo apunta a que Pérez podría ser el piloto número 1 de la escudería estadounidense. Sin embargo, Montoya considera que la llegada de Franco Colapinto podría complicar las cosas para el mexicano. “Es una situación complicada”, comentó Montoya, ya que Colapinto está en el radar de Cadillac. La combinación de Pérez y Colapinto podría ser atractiva para el equipo, pero ¿será este el equipo que le dé a Checo Pérez una oportunidad de luchar por un campeonato en los próximos años? Solo el tiempo lo dirá.

¡Bombazo sobre CHECO PÉREZ! 💥💨



Podría regresar a la Fórmula 1 antes de lo esperado, pero no con Cadillac.



Según The Race, podría ser con Alpine, pero las negociaciones están en marcha. ¿Es una buena opción para el mexicano? 🏎️🇲🇽 #F1 #ChecoPérez #Alpine pic.twitter.com/dtvjpBAaFN — Gabo Martínez (@gabomrubio) May 9, 2025

La predicción de Montoya: Pérez y Zhou, el futuro de Cadillac en la F1

Montoya no se quedó solo con un consejo. El ex piloto de F1 también predice que Cadillac podría formar una alineación de lujo con Checo Pérez y Zhou Guanyu para la temporada 2026. Según Montoya, Zhou ya está familiarizado con los sistemas de Ferrari, lo que le daría una ventaja dentro del equipo Cadillac, ya que también usarán motores de Ferrari. “Sería sorprendente si Cadillac no fichara a Pérez como su número 1", agregó Montoya, quien también destacó que tanto Pérez como Zhou podrían aportar un importante respaldo financiero al equipo, lo que les permitiría invertir más en el desarrollo del coche.