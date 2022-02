Juan Reynoso asegura que su relación con Ordiales no afecta al equipo

Cruz Azul tuvo una semana turbulenta, luego del cambio de director deportivo del club, donde regresó Jaime Ordiales al puesto. Gracias a eso surgieron rumores que ponian al director técnico, Juan Reynoso, fuera de la institución. La derrota ante Necaxa terminó una semana para el olvido de la máquina, situación que tiene a Reynoso insatisfecho.

Exclusiva con Jaime Lozano | Los Protagonistas

“Molesto por el resultado. Puedo decir poco, es un mal momento para hablar (de la situación de la directiva de Cruz Azul ), así que me interesa más lo que ha pasado ahorita, que lo otro. Más de eso no puedo decir ahorita.” dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Te podría interesar: América viene de atrás y derrota a Santos en Torreón

Para Juan Reynoso los resultados y el equipo es lo más importante

Para Juan Reynoso los resultados y el equipo es lo más importante. Además, aseguró que la situación extra cancha, no afecta directamente el accionar del equipo. Que son dos temas completamente separados.

“Entendemos de lo que se trata el ambiente del futbol. Quien habla es un agradecido de la institución. Por arriba de nosotros está Cruz Azul. Siempre habrá un técnico, un presidente, un director deportivo, jugadores, etc. La certeza llega con rendimiento y buenos resultados. Lo otro es una situación de hablar de más. Con lo que vimos, no estoy para hablar de otra cosa que no sea la mejora del equipo.” Aseguró Reynoso.

Te podría interesar: Leaño: “Tampoco vamos a volvernos locos por perder un partido”

Tras ser cuestionado con su relación Jaime Ordiales, Reynoso recalcó que está no tendría por qué repercutir en el momento que vive su equipo. Y que todas las partes de la institución, desde directiva hasta jugadores buscan el bien del club.

“El grupo está más fuerte que nunca. Hoy lo felicitaba en la charla, porque pocas veces vi el comportamiento de ellos ayer. Y mi relación con Jaime es como de cualquier entrenador con un director deportivo. Cordial, profesional, no qué más puedo agregar. No pasamos navidad y año nuevo juntos, pero lo que dije, nosotros somos empleados del club y queremos que el club esté arriba.”