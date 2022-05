Juan Toscano Anderson, el primer mexicano en una Final de la NBA

Juan Toscano Anderson se convertirá el jueves en el primer mexicano en disputar unas finales de la NBA , pero la carrera del alero de los Warriors de Golden State ha sido una muestra de lucha para llegar al mejor basquetbol del mundo.

El nacido en Oakland desde su llegada al basquetbol profesional de Estados Unidos ha pertenecido a la organización de los Warriors, primero con Santa Cruz, el equipo de la G League de la franquicia para después ganarse un contrato fijo y lugar con Golden State, donde comparte duelo tres futuros Hall of Fame.

“Cada día estoy aprendiendo más, es la experiencia de jugar en la NBA, jugando con salones de la fama Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson; yo pensaba que yo soy un jugador que siempre caía en las emociones, el chip de jugando muy duro siempre, pero la verdad yo soy el nivel siete o nivel seis, yo veo como los Hall of Fame como Draymond Green se cambian, todos los playoffs su mente cambia, su vida cambia y con eso estoy aprendiendo más, en los playoffs y las finales es otro nivel de jugadores, otro nivel de detalles”, declaró Toscano Anderson en relación a sus compañeros de vestidor.

Cortito y al Pie: Un mexicano en la NBA

Juan Toscano Anderson ha tenido un año complicado por la falta de minutos



Pero no todo es alegría para el 95 de la Bahía, a pesar de que en los próximos días jugará sus primeras finales de la NBA y haber tenido participación en el fin de semana del All Star Game en el concurso de clavadas, Juan admite que no ha sido un año fácil.

“Fue un año personal, un poco difícil porque no estoy jugando mucho, mi vida no sólo es el basquetbol, hay otras cosas que yo puedo hacer para ser feliz, no sé mi vida se cambió un chingo, todo es diferente con mi familia, con mis amigos, como me tratan los medios, como mi amor a México, soy una persona diferente y estoy aprendiendo mucho”, confesó el Californiano sobre su temporada.



El jueves podrá hacer historia Juan Toscano Anderson si su coach Steve Kerr, a quien el mexicano admitió admirar y tratar de igualar su carrera como jugador decide ponerlo sobre la duela en contra de los Boston Celtics en el Game uno de la serie.