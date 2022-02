Bravos disfrutan enfrentar al ex equipo de Tuca Ferretti

Ricardo “Tuca” Ferretti ganó todo con los Tigres de la UANL , pero ahora vive otra realidad, es el estratega de los Bravos del FC Juárez y su deseo es ganar los 3 puntos, al menos así lo dejó ver, Flavio Santos, mediocampista de la escuadra fronteriza.

Partido con otro ingrediente

“Ahora que está “Tuca” y que viene Tigres le añade un poco más, pero será un partido muy bonito para sacar los 3 puntos en casa”, declaró Flavio Santos en la conferencia de prensa.

Juárez necesita una victoria

Después de obtener solamente un punto en dos partidos en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos del FC Juárez saben que la victoria es importante, sobre todo para mejorar en la tabla de cocientes y salir de bache de resultado en casa.

“Sabemos la importancia que tiene el encuentro, sacar los 3 puntos para no dejar ir puntos en casa por el tema de la porcentual. Sabemos que será un partido complicado”, dijo Flavio Santos.

Afición exigente

La afición de los Bravos ya comenzó a exigir resultados, sobre todo después del bajón de juego en las últimas jornadas, pues el arranque del FC Juárez fue muy bueno y se han perdido en las jornadas más recientes de la Liga BBVA MX.

“Es entendible y están en todo su derecho de exigirnos, nosotros en la semana lo trabajamos para el fin de semana poderlo llevar a cabo, no se han dado los resultados como se esperaban, contra Chivas con un hombre de más debimos haber sumado”, confesó el mediocampista de los Bravos.

Lo que preocupa al FC Juárez

Los Bravos son el décimo lugar de la tabla general y poco a poco se han alejado de los primeros lugares, si hay algo que preocupa en la plantilla de los fronterizos es retomar el juego de conjunto que mostraron en las primeras 3 jornadas del Torneo Grita México Clausura 2022.

“La culpa es de todos, siempre somos un equipo, no es un deporte de una sola persona, hemos dejado de hacer cosas, nosotros los delanteros no hemos sido una buena ofensiva. En el tema de la ofensiva hemos tenido muy bajo rendimiento. No me gusta ser de es culpa de la delantera, el primer delantero es el que defiende y el último defensa ataca”, finalizó el pupilo del “Tuca” Ferretti.