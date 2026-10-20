¡GOL DE NICO CARRERA! | Juárez 0-1 Atlante | J13 | Apertura 2026 | Liga MX

¡GOOOOL DE NICO CARRERA! ⚽🔥 Atlante se adelanta en el marcador ante FC Juárez gracias a la anotación de Nico Carrera, quien pone el 0-1 en el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Revive el gol de Nico Carrera, la jugada de la anotación y los mejores momentos del Juárez vs Atlante a través de Azteca Deportes.

