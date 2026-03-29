¿Juega Ochoa? Vasco Aguirre elige a su portero TITULAR para el México vs Portugal

Javier el "Vasco" Aguirre eligió a su portero titular para el partido México vs Portugal que significa la reinauguración del mítico Estadio Banorte (antes Azteca) y no, no se trata de Guillermo Ochoa quien sorprendió al ser incluido en la más reciente convocatoria, sino de Raúl "Tala" Rangel, quien ha sido el estelar en 6 de los últimos encuentros de la Selección Azteca.

A falta de poco más de una hora, se dieron a conocer las alineaciones del México vs Portugal, en donde se aclararon varias dudas, siendo la primera la titularidad del "Tala" Rangel quien se perfila para ser el elegido el próximo 11 de junio ante Sudáfrica,

Las sorpresas en la alineación del México vs Portugal en el Estadio Banorte

A final de cuentas, se esperaba que Raúl Rangel fuera el portero titular, pues ha sido el elegido para inciar en los últimos 4 partidos de México, incluso antes de la lesión de Luis Ángel Malagón, por lo que se ha afianzado como el favorito por Javier Aguirre, entre otras cosas, por su gran salida de balón con los pies.

Sin embargo, sí hubo algunas sorpresas en el 11 inicial del "Vasco" para enfrentar a Portugal, entre las cuales se encuentran la inclusión de Álvaro Fidalgo que tendrá su primera vez visitendo la playera Azteca, Obed Vargas quien juega en el Atlético de Madrid y finalmente la de Brian Gutiérrez, quien recientemente llegó a la Liga BBVA MX pero está teniendo una gran participación con el líder Chivas.

Sorpresas de México para enfrentar a Portugal:



Álvaro Fidalgo

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

México vs Portugal: Fecha, horario y dónde ver en vivo y gratis el partido de reinauguración del Estadio Banorte

Disfruta completamente en vivo y gratis el partido de México vs Portugal desde la mítica cancha del Estadio Banorte, antes Azteca, en donde figuras como Pelé y Maradona se coronaron como campeones del mundo.

México vs Portugal

