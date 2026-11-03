Quién es Jesús Owono, dónde juega y todo lo que hay que saber del arquero con el que colisionó Jesús de Miguel Alameda

Mientras se pueden seguir EN VIVO los acontecimientos tras la muerte de Jesús de Miguel Alameda, muchos se preguntan sobre Jesús Owono, el arquero del FC Andorra que protagonizó el choque con el delantero del CD Tenerife. El fallecimiento del futbolista, ocurrido este martes, conmocionó al futbol español y dio lugar a una investigación policial.

¿Quién es Jesús Owono?

Así como se preguntan si Jesús Owono puede ir preso, también interesa conocer su trayectoria, cómo reaccionó después del impacto y los detalles de su carrera. El guardameta de 25 años nació en Guinea Ecuatorial, se formó en España y juega para su selección nacional.

Jesús Owono nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial. Durante su infancia se trasladó a San Sebastián, donde comenzó su formación futbolística en las divisiones inferiores del Deportivo Alavés. Con ese club debutó en la Primera División española el 2 de enero de 2022. En julio de 2025 llegó cedido al FC Andorra, equipo de la Segunda División.

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¿Qué hizo Jesús Owono después del choque?

Durante el encuentro ante Tenerife, Owono salió de su área para disputar un balón e impactó con la rodilla en el pecho de Jesús de Miguel. El delantero cayó al césped y sufrió una parada cardiorrespiratoria. Primero el arquero iba a irse tras ver la roja, pero regresó para comprobar el estado de salud de su colega tras notar el grito de todo el estadio.

Tragedia | La durísima infracción de Jesús Owono que ocasionó el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda https://t.co/WajVRwbU2Y — Diego González🗞️ (@DieGonzalez73_) November 3, 2026

Según medios españoles, siguió la evolución médica del futbolista a través del cuerpo médico y del delegado del FC Andorra mientras permanecía en terapia intensiva. Tras conocerse su fallecimiento, recibió insultos y ataques en redes sociales, por lo que cerró su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la prensa española, la intención de Owono era comunicarse primero en privado con la familia para transmitir sus condolencias y disculpas.

¿Jesús Owono puede ir preso?

La Policía Nacional de España abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del choque y determinar si existió alguna conducta con relevancia penal. El caso fue judicializado, pero esto no significa que Owono sea declarado culpable.

El artículo 142 del Código Penal español contempla el homicidio por imprudencia. Si se considera grave, establece penas de 1 a 4 años de prisión; si es menos grave, puede castigarse con una multa de tres a 18 meses. La eventual responsabilidad de Owono por la muerte de Jesús de Miguel dependerá de la valoración judicial.

