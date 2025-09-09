¡DE LOCOS! Juego de futbol termina 70 a 0

Ohio State no dejó dudas en su encuentro de la Semana 2, los Buckeyes vencieron a Grambling State por 70-0 en Ohio Stadium, consolidando su inicio dominante de la temporada y mostrando profundidad en todas las áreas del equipo. El partido reafirmó a Ohio State como candidato precoz en el panorama nacional.

¿Cuántas yardas hizo el QB de Ohio State?

La actuación del quarterback Julian Sayin fue la nota más destacada, completó 18 de 19 pases para 306 yardas y lanzó cuatro touchdowns en apenas una mitad, además de establecer un registro de la universidad por la mayor cantidad de pases completos al inicio de un partido. Su rendimiento permitió que el staff técnico preservara a la mayoría de titulares en la segunda mitad y diera minutos importantes a los suplentes.

¿Quién fue el receptor estrella de Ohio State?

En el juego terrestre y en el juego de pases los receptores también brillaron, ya que Jeremiah Smith registró 119 yardas y dos anotaciones, mientras que otros elementos del perímetro contribuyeron con jugadas explosivas que rompieron la resistencia del rival. La producción ofensiva temprana (un arranque de 21-0 en el primer cuarto) determinó el trámite y permitió rotaciones que pusieron a prueba la profundidad del plantel.

El carácter aplastante del marcador también reavivó críticas sobre el calendario y los emparejamientos entre programas FBS y equipos FCS, debido a que analistas señalaron que el abultado resultado refleja la diferencia de nivel entre las plantillas, aunque reconocieron que el partido sirvió para mostrar talento joven y dar tiempo de juego a reservas que podrían ser útiles en el largo de la campaña.

Para los Buckeyes, la lectura principal es doble: por un lado, la ofensiva funciona con jerarquía y hay buen rendimiento en la rotación; por otro, quedan tareas por pulir antes de enfrentar rivales de mayor calibre (especialmente en aspectos situacionales y en la presión al pasador).

