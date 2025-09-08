NFL: Resultados de hoy domingo 7 de septiembre en la Semana 1 de la Temporada 2025

La jornada dominical de la Semana 1 de la temporada 2025 de la NFL cerró con varios partidos intensos, algunas sorpresas y actuaciones que ya dan de qué hablar. Desde remontadas ajustadas, hasta cuartos de debutantes brillando en el emparrillado, el domingo dejó claro que este año puede estar lleno de historias inesperadas.

Te puede interesar: Los Angeles Chargers vencen a Kansas City Chiefs en la Semana 1 de la NFL

Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast

Lo más destacado del domingo

Indianapolis Colts aplastó a Miami Dolphins 33-8, con un Daniel Jones inspirado que lideró siete ofensivas consecutivas con anotación.

Los Raiders sorprendieron al vencer como visitantes a los Patriots 20-13, gracias a la gran actuación de Geno Smith, con 366 yardas de pase.

Los Buccaneers superaron a los Falcons 23-20 en un final apretado, con una recepción decisiva de Emeka Egbuka, uno de los novatos que más brillaron.

En otro duelo cerrado, los Bengals ganaron 17-16 frente a los Browns, mientras que los Lions cayeron 27-13 ante los Packers en Lambeau.

Te puede interesar: VIDEO revela que Dak Prescott escupió antes a Jalen Carter en el inicio de la NFL

Washington comandó con autoridad y venció 21-6 a los Giants, quienes siguen sin encontrar ritmo con Russell Wilson.

En la Conferencia Norte de la AFC, los Titans cayeron 12-20 ante los Broncos en un duelo donde el control de balón fue clave para Denver.

¿Quiénes brillaron, quiénes decepcionaron?

Ganadores:

Daniel Jones arrancó como el hombre de moda: siete drives con anotación y dominio total sobre la defensiva de Miami.

Geno Smith arrancó bien su etapa en los Raiders, combinando precisión en los pases y control del juego en momentos clave.

Los novatos también se hicieron notar: Emeka Egbuka (Bucs) y otros rookies aportaron yardas y puntos cruciales en sus debuts.

Decepciones:

Miami Dolphins y Tua Tagovailoa quedaron muy por debajo de lo esperado, sin consistencia y varias pérdidas.

Russell Wilson sigue buscando respuestas con los Giants, tras otro partido gris y sin impacto ofensivo

Todos los resultados del domingo en la Semana 1

Falcons 20-23 Buccaneers

Browns 16-17 Bengals

Dolphins 8-33 Colts

Raiders 13-20 Patriots

Saints 13-20 Cardinals

Jets 32-34 Steelers

Giants 6-21 Commanders

Titans 12-20 Broncos

Seahawks 13-17 49ers

Lions 13-27 Packers

Rams 14-9 Texans