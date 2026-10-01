Juegos de MAÑANA viernes 2 de octubre de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil
Las acciones del balompié femenil continúan, donde la programación del Apertura 2026 nos entrega tres partidos llenos de emociones con dos contemporáneos
Para el arranque de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, que comienza este viernes 2 de octubre, nos esperan tres partidos llenos de emociones
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Santos Laguna vs Puebla F.C.
La jornada arranca a las 5:00 pm en la Comarca Lagunera, donde las Guerreras de Santos reciben a La Franja en la cancha del Estadio TSM Corona. Santos se ubica en el sexto lugar del Grupo A con 12 puntos, mientras que Puebla, formando parte del mismo sector, es penúltimo (8º) con apenas tres puntos.
Pumas vs Tigres de la UANL
A las 7:00 pm, el Estadio Olímpico Universitario será el escenario del choque entre las universitarias y las Amazonas de Tigres, un duelo que pondrá a prueba la solidez de ambas escuadras. Las Amazonas suman 22 puntos en 9 partidos jugados y son sublíderes del Grupo A, mientras que Pumas es cuarto lugar del Grupo B con 13 puntos.
Rayadas de Monterrey vs América
Para cerrar la jornada a las 9:10 pm, las Rayadas se medirán ante las Águilas del América en el Estadio BBVA, en uno de los enfrentamientos más esperados de la fecha. Este duelo puede denominarse un clásico por la intensa rivalidad que ambas escuadras han forjado en los últimos años durante las fases finales del campeonato. Ambos equipos son líderes de su grupo, por lo que se espera un partido de pronóstico reservado.
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Partidos restantes de la Jornada 10 de la Liga BBVA Femenil
Tras el parón por la Fecha FIFA, las emociones de la Liga BBVA MX Femenil no se detienen. Esta es la agenda completa de la Jornada 10:
Sábado 3 de octubre
- Gallos Blancos de Querétaro vs. Club Atlético de San Luis
Hora: 5:00 PM
Estadio: La Corregidora
- Tijuana vs. Atlante
Hora: 7:06 PM
Estadio: Caliente
- Necaxa vs. Cruz Azul
Hora: 9:10 PM
Estadio: Victoria
Domingo 4 de octubre
- Guadalajara vs. FC Juárez
Hora: 5:00 PM
Estadio: AKRON
- Pachuca vs. Toluca
Hora: 7:06 PM
Estadio: Hidalgo
Jueves 22 de octubre*
- Atlas vs. León
Hora: 7:06 PM
Estadio: Jalisco
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September 29, 2026