Juegos de MAÑANA viernes 2 de octubre de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Para el arranque de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, que comienza este viernes 2 de octubre, nos esperan tres partidos llenos de emociones



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Santos Laguna vs Puebla F.C.

La jornada arranca a las 5:00 pm en la Comarca Lagunera, donde las Guerreras de Santos reciben a La Franja en la cancha del Estadio TSM Corona. Santos se ubica en el sexto lugar del Grupo A con 12 puntos, mientras que Puebla, formando parte del mismo sector, es penúltimo (8º) con apenas tres puntos.

Pumas vs Tigres de la UANL

A las 7:00 pm, el Estadio Olímpico Universitario será el escenario del choque entre las universitarias y las Amazonas de Tigres, un duelo que pondrá a prueba la solidez de ambas escuadras. Las Amazonas suman 22 puntos en 9 partidos jugados y son sublíderes del Grupo A, mientras que Pumas es cuarto lugar del Grupo B con 13 puntos.

Rayadas de Monterrey vs América

Para cerrar la jornada a las 9:10 pm, las Rayadas se medirán ante las Águilas del América en el Estadio BBVA, en uno de los enfrentamientos más esperados de la fecha. Este duelo puede denominarse un clásico por la intensa rivalidad que ambas escuadras han forjado en los últimos años durante las fases finales del campeonato. Ambos equipos son líderes de su grupo, por lo que se espera un partido de pronóstico reservado.

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Partidos restantes de la Jornada 10 de la Liga BBVA Femenil

Tras el parón por la Fecha FIFA, las emociones de la Liga BBVA MX Femenil no se detienen. Esta es la agenda completa de la Jornada 10:

Sábado 3 de octubre



Gallos Blancos de Querétaro vs. Club Atlético de San Luis

Hora: 5:00 PM

Estadio: La Corregidora



5:00 PM La Corregidora Tijuana vs. Atlante

Hora: 7:06 PM

Estadio: Caliente



7:06 PM Caliente Necaxa vs. Cruz Azul

Hora: 9:10 PM

Estadio: Victoria

Domingo 4 de octubre



Guadalajara vs. FC Juárez

Hora: 5:00 PM

Estadio: AKRON



5:00 PM AKRON Pachuca vs. Toluca

Hora: 7:06 PM

Estadio: Hidalgo

Jueves 22 de octubre*



Atlas vs. León

Hora: 7:06 PM

Estadio: Jalisco

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