Antonio Mohamed confirma que volverá a dirigir equipos de futbol en Argentina

Todo parece indicar que Toluca será el último club de Antonio Mohamed en México. En reiteradas ocasiones, el entrenador manifestó su deseo de volver a dirigir en suelo argentino, donde incluso levantó la mano para tomar el lugar de Lionel Scaloni en la Selección de Argentina si este finalmente daba un paso al costado. Ahora, volvió a referirse al tema.

Aprovechando el parón por fecha FIFA, el ‘Turco’ Mohamed apareció en los medios argentinos donde aseguró extrañar “todo” de su país. Sin embargo, sorprendió a los aficionados de Toluca al revelar que cada vez falta menos para su regreso. Su última aparición en Argentina fue en 2019, cuando aún dirigía a Huracán. ¿Qué fue lo que dijo?

Antonio Mohamed expresa su deseo de volver a dirigir en Argentina

"Todo lo extraño. Pero cada vez falta menos para volver. Me veo en una vuelta en el futbol argentino y anhelo que así sea, en algún momento va a ser. A ver, hay que esperar el momento y, cuando se dé la posibilidad, uno está abierto a cualquier equipo del futbol argentino menos uno", expresó el técnico en una charla con TyC Sports.

Mohamed aseguró que dirigirá cualquier equipo en Argentina a excepción de River Plate. Además, señaló que espera "trabajar en un club donde un pueda ser feliz y desarrollar mi idea, estaría bueno", aunque por el momento no quiere "forzar ninguna situación, si se da estaría bienvenido". Cabe señalar que tiempo atrás, el ‘Turco’ confesó que uno de sus deseos es dirigir a Boca Juniors.

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Mohamed mantiene su deseo pendiente con Boca Juniors

Dirigir a Boca Juniors sigue siendo uno de los grandes objetivos de Antonio Mohamed. En una entrevista con TyC Sports realizada en junio, el entrenador de Toluca reconoció que considera esa oportunidad una cuenta pendiente en su carrera. Aunque su nombre estuvo vinculado al equipo argentino, aclaró que en aquel momento no recibió un llamado oficial.

“Estoy seguro que va a llegar el momento en que pueda dirigir a Boca”, expresó el ‘Turco’. Además, aseguró que continúa preparándose para asumir ese desafío si se presenta la oportunidad. Sin embargo, su deseo de llegar al conjunto xeneize todavía no se ha concretado.

Mohamed asegura estar feliz en Toluca

A pesar de tener el deseo de volver a dirigir en Argentina, el ‘Turco’ manifestó que se siente muy a gusto en Toluca, catalogando su paso por los Diablos Rojos como la mejor de toda su carrera. Por esta razón, buscará estirar su estancia en el conjunto escarlata “lo más que se pueda”.

"Estoy muy bien en el club, muy feliz, es el mejor momento de mi carrera, disfrutando, llevamos seis títulos en año y medio, todo lo que se puede ganar, es algo inesperado pero cuando tocó la buena hay que disfrutarla y estirarla lo más que se pueda", cerró.