Juegos de mañana, viernes 25 de septiembre, de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

En las acciones de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, la cartelera de este viernes 25 de septiembre tendrá una actividad solitaria con un único partido programado; el choque entre Cruz Azul Femenil y Chivas Femenil. El compromiso iniciará a las 19:00 horas.

El choque tendrá como escenario el Estadio Centenario, ubicado en Cuernavaca, Morelos. El recinto, que cuenta con una capacidad aproximada para 14,500 espectadores, funge como la casa oficial de Cruz Azul Femenil desde el Torneo Clausura 2026, sede a la que la directiva cementera trasladó sus partidos como local tras dejar las instalaciones de La Noria en la Ciudad de México para consolidar una nueva plaza deportiva.

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Cruz Azul Femenil se presenta a esta cita con la urgencia de enderezar el camino luego de caer 2-0 en su visita a Santos Laguna en el Estadio Corona durante la fecha anterior. La escuadra celeste marcha en el séptimo peldaño del Grupo A con 12 puntos (cuatro triunfos y cuatro derrotas), por lo que sumar las tres unidades en casa resulta indispensable para no rezagarse en la contienda por los puestos de Liguilla.

Por su parte, Chivas Femenil arriba con el ánimo a favor tras conseguir una sólida victoria 0-2 en calidad de visitante ante las Xolas de Tijuana en el Estadio Caliente. El Rebaño Sagrado se coloca como sublíder del Grupo B con 15 unidades (cinco victorias y tres descalabros), encarando su segundo compromiso consecutivo fuera de casa con la consigna de recortar distancias respecto a la cima del sector.

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Partidos de la Jornada 9 del Apertura 2026

Cruz Azul vs Chivas: Viernes 25 de septiembre | 19:00 hrs

Viernes 25 de septiembre | 19:00 hrs Querétaro vs Atlas: Sábado 26 de septiembre | 12:06 hrs

Sábado 26 de septiembre | 12:06 hrs Pachuca vs Santos Laguna: Sábado 26 de septiembre | 17:00 hrs

Sábado 26 de septiembre | 17:00 hrs FC Juárez vs Tijuana: Sábado 26 de septiembre | 19:06 hrs

Sábado 26 de septiembre | 19:06 hrs Puebla vs Rayadas: Domingo 27 de septiembre | 12:00 hrs

Domingo 27 de septiembre | 12:00 hrs Tigres vs Atlético de San Luis: Domingo 27 de septiembre | 18:06 hrs

Domingo 27 de septiembre | 18:06 hrs Atlante vs Pumas: Lunes 28 de septiembre | 15:45 hrs

Lunes 28 de septiembre | 15:45 hrs León vs América: Lunes 28 de septiembre | 17:00 hrs

Lunes 28 de septiembre | 17:00 hrs Necaxa vs Toluca: Lunes 28 de septiembre | 19:06 hrs

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