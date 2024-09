Los partidos de la jornada 10 del Apertura 2024 que transmitirá TV Azteca EN VIVO

Terminó la actividad de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. La fecha dejó siete victorias, dos empates y un total de 14 goles marcados. La tabla de posiciones empieza a apretarse con los resultados que se han dado.

Para la jornada 10 de la Liga BBVA MX, nos esperan grandes partidos y muy llamativos. Se va a disputar desde el viernes 27 de septiembre del 2024 al domingo 29 de septiembre del 2024.

Para el viernes 27 de septiembre del 2024, los partidos que se van a disputar son: Puebla vs Juárez a las 18 horas tiempo del centro de México, Querétaro vs Necaxa a las 19 horas tiempo del centro de México, Tigres vs León a las 20 horas tiempo del centro de México y Tijuana vs Mazatlán a las 21:05 horas tiempo del centro de México.

Para el sábado 28 de septiembre del 2024, a las 17 horas tiempo del centro de México Toluca vs Atlas, a las 19:05 horas tiempo del centro de México Pachuca vs Cruz Azul, a las 21:05 horas tiempo del centro de México Chivas vs Monterrey y a las 21:10 horas tiempo del centro de México Atlético de San Luis vs Santos.

Por último, el domingo 29 de septiembre del 2024, a las 18 horas tiempo del centro de México, se enfrentan América vs Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Los partidos que transmitirá EN VIVO y GRATIS TV Azteca

El primer partido que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS es el de Puebla vs Juárez. Con la narración y análisis de Carlos “Warrior” Guerrero, Rosique, Medrano, Jesus Joel Fuentes y Mary Carmen Lara. El encuentro lo podrás ver por Azteca Siete y en la App, Sitio web y youtube de Azteca Deportes.

El segundo juego que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS es el de Tigres vs León. Con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Alvaro López Sordo. El encuentro lo podrás ver por Azteca Siete y en la App y Sitio web de Azteca Deportes.

