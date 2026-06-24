KRAFTON pesenta su lista de cinco títulos para gamescom 2026

KRAFTON, Inc. ha dado a conocer hoy su programación para gamescom 2026, en la que presentará cinco títulos próximos a lanzarse en Colonia, Alemania, del 26 al 30 de agosto, entre los que se incluyen un nuevo juego de PUBG STUDIOS y varios proyectos de publicación de segundos editores procedentes de estudios creativos de todo el mundo.

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La programación de este año estará encabezada por un nuevo juego aún no anunciado de PUBG STUDIOS, junto con NO LAW, Project ZETA, Age Twisters y TARAE: The Unbound. En conjunto, estos títulos destacan el creciente catálogo de juegos originales de KRAFTON y los proyectos de publicación de otras empresas desarrollados en colaboración con estudios creativos de todo el mundo.

KRAFTON Gamescom 2026 Lineup Announced!



Featured Titles:

• New PUBG Universe Game (World Premiere)

• NO LAW – Open-world FPS

• Project ZETA – Multi-team tactical arena game

• Age Twisters – Co-op puzzle adventure

• TARAE: The Unbound – Dark fantasy action RPG pic.twitter.com/DkwL1nqujj — Ninjago (@Ninjago9101) June 23, 2026

El título aún no anunciado de PUBG STUDIOS hará su debut mundial en gamescom 2026. Desarrollado a partir de la propiedad intelectual de PUBG, el título presenta un escenario innovador y una experiencia de juego única para jugadores de todo el mundo.

NO LAW, desarrollado por Neon Giant, es un juego de disparos en primera persona (FPS) inmersivo de mundo abierto ambientado en Port Desire, una ciudad portuaria de estilo cyber-noir, densamente poblada y sin ley. En el papel del exsoldado Grey Harker, los jugadores explorarán sus historias ocultas en un viaje para recuperar lo que les fue robado.

Project ZETA, desarrollado por NIRVANANA, es un nuevo juego de arena táctica multiequipo (MTA) en el que cuatro equipos se enfrentan en un mismo campo de batalla. Está previsto que el título realice su primera prueba comunitaria global en junio y que también se presente en gamescom.

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Age Twisters, desarrollado por Piccolo Studio, es una aventura narrativa cooperativa para dos jugadores. En gamescom 2026, KRAFTON presentará por primera vez este título al público, ofreciendo a los jugadores y a la prensa la oportunidad de conocer más de cerca este proyecto recién revelado.

TARAE: The Unbound, desarrollado por Boundary, es un juego de rol de acción de fantasía oscura con perspectiva isométrica recién anunciado, ambientado en un mundo de inspiración oriental. El título se presentará por primera vez en gamescom 2026.