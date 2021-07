Agenda y actividades en los Juegos Olímpicos: 29 de Julio | Tokyo 2020

La actividad de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 continúa. Repasa la agenda general de competencias y no te pierdas la actividad de este jueves 29 de julio en la justa veraniega.

Atletismo

Preliminar 100m femenino - De 19:00 a 19:14

Salto de altura masculino - 19:15 3000m con obstáculos masculino - 19:30, 19:47 y 20:04

Lanzamiento de disco masculino, clasificatoria - 19:45 y 21:20

800m femenino, primera ronda - De 20:25 a 21:05

400m con vallas masculino - De 21:25 a 21:57

Series 100m femenino - De 22:15 a 23:03

Beisbol

Israel vs República de Corea - 05:00



México vs República Dominicana - 22:00

Gimnasia Artística

All-Around Femenino - 05:50

Natación

800m estilo libre femenino - De 05:00 a 05:32

100m mariposa masculino - De 05:43 a 06:01

200m dorso femenino - De 06:05 a 06:16



4x100m estilo mixto - De 06:21 a 06:27

Competencias por medallas:

200m pecho femenino - 20:41

200m dorso masculino - 20:50

100m estilo libre femenino - 20:59

200m combinado masculino - 21:16



Tiro con Arco

Competencia individual femenina, ronda de 32 - De 00:03 a 03:57

Tenis

Novak Djokovic vs Kei Nishikori - 01:00

Boxeo

Peso medio masculino, octavos de final - De 03:00 a 03:48

Peso súper pesado masculino, octavos de final - De 04:03 a 04:51

Peso mosca femenino, octavos de final - De 05:06 a 05:54

Peso ligero femenino, octavos de final - De 21:00 a 21:48

Peso welter femenino, cuartos de final - De 22:03 a 22:18

Peso welter masculino, cuartos de final - De 22:36 a 22:51

Peso semipesado masculino, cuartos de final - De 23:06 a 23:24

Peso pesado masculino, cuartos de final - De 23:39 a 23:54

Baloncesto

Femenino, preliminares:

España vs Serbia - 03:20

Bélgica vs Puerto Rico - 20:00

Estados Unidos vs Japón - 23:40

Masculino, preliminares:

España vs Argentina - 07:00

Balonmano

Partidos en la rama femenil de 00:15 a 07:30

Partidos en la rama varonil de 19:00 a 21:00

Bádminton

De 03:00 a 08:00

Dobles femeninos, cuartos de final Individual masculino y octavos de final.

Ciclismo BMX Racing

Final masculina - 21:40

Final femenina - 21:50

Esgrima

Combate por la medalla de bronce:

Florete por equipos femenino - 04:30

Combate por la medalla de oro:

Florete por equipos femenino - 05:55

Golf

Stroke play individual masculino, ronda 2 - 17:30

Judo

De 03:00 a 05:50

Combates por la medalla de bronce:

Hasta 78 kg femenino Hasta 100 kg masculino

Combates por la medalla de oro:

Hasta 78 kg femenino Hasta 100 kg masculino

Piragüismo eslalon

Final canoa femenino - 01:55

Remo

Final skiff femenino - 19:33

Final skiff masculino - 19:45

Final ocho con timonel femenino - 20:05

Final ocho con timonel masculino - 20:25

Tenis de mesa

Medalla de bronce individual femenino - 06:00

Medalla de oro individual femenino - 07:00

Tiro Deportivo

Final fosa femenino - 00:30

Final fosa masculino - 01:30

