Gaby López, decidida a hacer sonar el Himno Nacional en Tokyo 2020

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó este lunes en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) el abanderamiento de la delegación de atletas mexicanos que participará en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y lo hizo con un mensaje muy especial para todos los deportistas.

“Estoy seguro que ustedes van a crecerse ante la adversidad, van a salir adelante y vamos a obtener buenos resultados, van representando a un pueblo con mucha historia y cultura. Un pueblo de mujeres y de hombres que han salido adelante ante cualquier adversidad y nunca los mexicanos nos rendimos”.

“La gran recompensa es representar a México y en el podio escuchar el himno nacional con mucho orgullo y poder gritar viva México”, aseguro Andrés Manuel López Obrador.

Durante la ceremonia la gimnasta Rut Castillo expresó unas emotivas palabras para todos los atletas que asistirán a la máxima justa deportiva, enalteciendo la constancia, el talento y la pasión de todos los deportistas.

“Estamos aquí hoy apunto de materializar un sueño que es representar a México en unos Juegos Olímpicos, porque a pesar de todas las dificultades que se nos presentaron logramos salir adelante y conseguir nuestro boleto a Juegos Olímpicos. Qué nuestro talento y esfuerzo sea ejemplo para los jóvenes de nuestro país. Porque una experiencia cómo estás marcará nuestras vida para siempre”, expresó Rut Castillo.

Por primera vez en la historia, la Delegación Mexicana tuvo dos abanderados en la ceremonia, el clavadista Rommel Pacheco y la golfista azteca Gaby López, quien sueña con estar en el podio de Tokyo 2020.

“Es un momento muy especial yo en lo particular siento que me llevo un cachito de cada mexicano a la inauguración de los Juegos Olímpicos de la competencia que vamos a tener. Siempre el optimismo, siempre está la esperanza de llevarle a México la mayor cantidad de medallas posibles yo creo que se pueden lograr no una sino dos, tres, cuatro o porque no soñar con muchas y estoy muy contenta y muy tranquila por el desempeño que hemos tenido en los diferentes tours para regresarle a México muchas alegrías. Yo sueño con que el Himno Nacional se escuche por todo el mundo”, aseguró Gaby López en exclusiva para Azteca Deportes.

A partir de este miércoles los primeros atletas mexicanos inician el vuelo al imperio del sol naciente, porque el oro… #ElOroEsNuestro.