Juegos que podrían ser nominados al The Game Awards 2023

La comunidad de los Esports tiene marcado el 7 de diciembre en sus calendarios, debido a que en la Gamescom 2023 se reveló que en dicha fecha se realizará la décima edición de The Games Awards 2023, la ciudad sede serán Los Angeles California, de manera específica en el Peacock Theater.

Aún no se conoce cuáles son los juegos que estarán compitiendo por el GOTY (Game of the year) en su edición 2023, el cual es el premio más codiciado entre las diferentes empresas desarrolladoras en la industria de los videojuegos, debido al renombre que ha ganado en los últimos años, aunado a que impulsa a dicho título entre los consumidores.

La carrera por los juegos que podrían ser nominados se encuentra muy cerrada, pero a continuación Azteca Esports te trae las predicciones de quienes estarán en la terna en busca de ganar el GOTY (Game of the year) en el 2023.

Juego de Harry Potter fuerte candidato para ganar el GOTY

En la carrera por el trofeo se encuentran títulos del nivel de Hogwarts Legacy, videojuego de mundo abierto en el famoso colegio de magia de la saga de Harry Potter, el jugador controla a un estudiante a finales del siglo XIX, el cual tiene que ir aprendiendo a manejar diferentes habilidades y objetos mágicos.

Te puede interesar: Lionel Messi se estrena en la MLS con victoria de Inter Miami ante New York Red Bulls

Star Wars presente entre los candidatos al GOTY

Otro posible competidor es Star Wars Jedi: Survivor, el cual es la segunda parte de Star Wars Jedi: Fallen Order; esta nueva edición es cinco años después en donde sigue la historia del Caballero Jedi Cal Kestis (Cameron Monaghan) en su lucha contra el Imperio Galáctico.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV, Street Fighter 6 y Starfield, este último que será lanzado este 6 de septiembre, son otros videojuegos que según los expertos podrían llevarse el GOTY (Game of the year) el próximo 7 de diciembre.

Te puede interesar: Partido de Rayados podría suspenderse por concierto de The Weeknd