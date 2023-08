Partido de Rayados podría suspenderse por concierto de The Weeknd

Históricamente, algunos de los estadios de la Liga BBVA MX han albergado eventos de entretenimiento, donde destacan los conciertos de artistas de talla mundial. Ahora, serán los Rayados, quienes prestarán su casa para la visita de The Weeknd, cantautor canadiense, multiganador de premios Grammy y Billboard, el próximo jueves 26 de septiembre.

Además de su visita a Monterrey, dentro de la misma gira, el artista que entona canciones como Blinding Lights, Starboy, Save Your Tears, entre otras, estará en el Foro Sol de la Ciudad de México y en el Estadio Akron en Guadalajara; sin embargo, podría ser el conjunto dirigido por Fernando ‘Tano’ Ortiz el que podría sufrir las consecuencias de The Weeknd, ya que tienen un compromiso del torneo Apertura 2023 cuatro días después.



Concierto de The Weeknd podría SUSPENDER un partido de Rayados en el Estadio BBVA



Para el concierto de The Weeknd, del martes 26 de septiembre, en el Estadio BBVA, también conocido como El Gigante de Acero, se habilitó la zona de las gradas y la cancha para la venta de boletos; por lo tanto, el terreno de juego del recinto en la Sultana del Norte podría tener afectaciones para que no se dispute el duelo Rayados vs Santos, programado para el sábado 30 de septiembre.

Anteriormente, eventos de este tipo, con una multitud en la cancha, han llevado a suspender o reubicar partidos en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX: el terreno de juego en el Estadio La Corregidora y el Estadio Jalisco con presentaciones de Carín León y Romeo Santos, respectivamente, dejaron el campo fuera de condiciones para que se dispute el partido correspondiente.



Será cuestión del cuidado previo y el tratamiento posterior que se le dé al terreno de juego de El Gigante de Acero para determinar si se disputa el duelo Rayados vs Santos.