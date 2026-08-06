Recomiendan los juegos de la Premier League como un tratamiento para la depresión; esta es la historia

Para nadie es un secreto que la English Premier League es considerada la mejor Liga a nivel mundial gracias a la calidad de los jugadores que forman parte de este torneo, así como a los equipos de renombre que existen en el mismo y a los entrenadores de talla internacional que dirigen aquí.

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Sin embargo, son pocos los aficionados que saben que un partido de Premier League podría ser considerado una especie de tratamiento para la depresión de acuerdo con un servicio establecido en el Reino Unido, por lo que no está de más conocer más información al respecto.

Juegos de la Premier League, ¿un tratamiento para la depresión?

De acuerdo con información del portal Sky y la cuenta de X Futbol Inglés, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido catalogó los juegos de la Premier League en vivo como una prescripción, misma que podría convertirse en un requisito médico en forma de tratamiento para la depresión.

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El NHS (Servicio Nacional de Salud) del Reino Unido ha catalogado que ir a ver los partidos de la Premier League en vivo es una prescripción o podria llegar a ser un requisito medico como tratamiento contra la depresión. Este proyecto se esta llevando a cabo en 12 consultorios… pic.twitter.com/vq86JpmWsV — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 25, 2026

Este tratamiento, que ya cuenta con algunos meses de vigencia, se estaría probando en alrededor de 12 consultorios médicos en Inglaterra. Este programa, impulsado por el Dr. Simon Opher y el empresario Dale Vince, tendría en mente ofrecer una alternativa social a quienes padecen depresión leve o moderada.

Se trata, entonces, de una medida en la que el futbol podría ser el punto de partida o, bien, el escenario idóneo, en donde algunas personas en esta situación puedan sentir un alivio más claro respecto al ambiente que se vive en estos inmuebles.

¿Cuál es el objetivo de mandar a los pacientes a ver un partido de Premier League en vivo?

Este sistema tiene como fin fomentar la conexión humana en comunidad con los clubes de la Premier League frente al aislamiento social. Esta medida, además, busca apoyar a distintos jugadores que han padecido problemas de salud mental en el pasado, teniendo como ejemplos de lo anterior a Lyle Foster o Richarlison.