FOTOS: Vinicius menospreció a Richarlison y casi llegan a los golpes

Dentro de la Selección de Brasil se vivieron momentos de tensión luego de que dos de sus jugadores casi llegan a los golpes, y es que según los informes, Vinicius Jr menospreció a Richarlison, hecho que provocó que los ánimos se elevaran y se encararon.

Hay fotos de esta casi pelea circulando por redes sociales y en caso de ser verdad el motivo de la bronca, dejaría mal parado al jugador del Real Madrid, ya que se dice que lanzó varias ofensas en contra de Richarlison.

Te puede interesar: Jugadores sudamericanos atacan a Mbappé tras demeritar su futbol

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

¿Por qué Vinicius y Richarlison casi llegan a los golpes?

De acuerdo a información de medios internacionales, la plantilla de Brasil se encontraba entrenando para encarar su duelo amistoso ante el combinado de Japón, donde todo transcurría de forma normal hasta que se escucharon algunos gritos.

REUTERS

En uno de los costados del campo se pudo observar cómo Richarlison estaba encarando a Vinicius Jr, pues se comenta que el madridista lo atacó verbalmente, argumentando que ‘no es suficientemente bueno para ganar la Champions League’ y degradó su nivel de juego.

"(Vinicius JR) Me dijo que yo jamás podré ganar la Champions League y que el Everton va a descender. También que estoy sobrevalorado y me quedé callado, sin decirle nada, pero cuando me dijo que Lukaku era mejor que yo, ahí lo perdí y todo comenzó", dijo Richarlison según medios internacionales.

Que se han enganchado Vini y Richarlison, esto qué es. pic.twitter.com/HBAS9HBZb4 — Aʟʙᴇʀᴛᴏ (@AlberrtoRM) June 4, 2022

En las fotos se puede ver a Neymar y Dani Alves corriendo hacia donde se encontraban y separándolos, evitando una pelea real donde pudieran ser castigados por la Selección de Brasil y ser acreedores a una multa.

Pese al momento de tensión que se vivió, Brasil encarará su último partido amistoso de esta Fecha FIFA ante Japón, partido que tendrá lugar este lunes 6 de junio en punto de las 5:20 hrs, ya que al ser en tierra asiática tendremos que madrugar para verlo.

Te recomendamos: Marco Fabián pide a Chicharito en Selección porque ‘asusta a rivales’