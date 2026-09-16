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Fueron campeones en Chivas, hoy nadie los quiere y decidieron cambiar de deporte

Estos dos futbolistas tuvieron la oportunidad de conquistar el título con las Chivas del Guadalajara. Hoy, la realidad es que ningún equipo los quiso.

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|X: Chivas

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La última vez que las Chivas del Guadalajara lograron el título de Liga BBVA MX se dio en el ya lejano 2017, año en donde, contra todos los pronósticos, vencieron a los Tigres en la gran final de la mano de Matías Almeyda, quien actualmente es parte del cuerpo técnico de Rayados de Monterrey.

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En aquellas Chivas, la plantilla estaba confeccionada por jóvenes futbolistas y por jugadores más destacados que ayudaron a la consagración del Rebaño Sagrado. Entre estos destacaban Gael Sandoval y Alan Pulido, los cuales hoy están completamente alejados del futbol.

¿Qué ha pasado con Gael Sandoval y Alan Pulido, exjugadores de Chivas?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Alan Pulido llegó a las Chivas del Guadalajara en 2016 para convertirse en su delantero de lujo. Gael Sandoval, por su parte, llegó a finales del siguiente año, motivo por el cual vivió la última parte de la mejor etapa del Rebaño en las últimas dos décadas.

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Alan Pulido tuvo la oportunidad de estar en el título de Liga BBVA MX, así como una Concachampions y la Copa MX, mientras que Gael Sandoval únicamente fue campeón en Chivas mediante la Concachampions. Hoy, ninguno de loz dos futbolistas forman parte del futbol profesional.

Y es que, tras no encontrar acomodo en la Liga BBVA MX en este cierre del mercado de fichajes, ambos jugadores han encontrado en el golf un hobby con el cual olvidarse de su presente, un hecho que presumieron en redes sociales y en donde se muestra que su etapa en el profesionalismo, posiblemente, ha llegado a su fin.

¿Cuántos goles hizo Alan Pulido en Chivas?

Alan es considerado, por muchos chivahermanos, uno de los mejores delanteros que el club ha tenido en los últimos años. Para muestra de ello están sus números, pues en los tres años y medio que estuvo en su primera etapa en Chivas registró 43 goles y siete asistencias en 138 duelos.

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