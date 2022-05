Los jugadores mexicanos que llevaría Javier Aguirre al Mallorca

El entrenador mexicano Javier Aguirre logró lo que parecía imposible, salvar al Mallorca de regresar a la segunda división del futbol español, por lo que el conjunto de las Baleares decidió renovarlo.

Con la temporada 2022-2023 a la vuelta de esquina, el “Vasco” se ha enfocado en que sus refuerzos sean de nacionalidad mexicana, el que podría convertirse en el siguiente mexicano en vivir en Palma de Mallorca podría ser Ponchito González.

Los mexicanos que podría llevarse Javier Aguirre



El jugador de los Rayados de Monterrey ha perdido minutos desde la llegada de Víctor Manuel Vucetich y se ha visto relegado al banquillo de la Pandilla; cuando con Javier Aguirre era uno de los lideres sobre el terreno de juego y llegó a portar la banda de capitán, por lo que su llegada a las islas Baleares es factible.

Ponchito le resta un año de contrato con los Regiomontanos, quienes afirmar que no ha existido tal acercamiento por parte del equipo de La Liga española, a diferencia de lo que reporta la prensa en Mallorca, quienes afirmar que ya han existido platicas en torno al ex campeón del mundo sub 17.

Raúl Jiménez podría volver al futbol español con el Mallorca

Aunque González no sería el único mexicano en ser buscado por Aguirre, el Wolves de Inglaterra, donde milita Raúl Jiménez tiene la intención de vender al Lobo azteca antes de que siga bajando su valor en el mercado, el delantero de Tepeji ha perdido su relación con el gol en la Premier League desde su choque que tuvo con David Luiz, accidente que dejó fuera de la cancha unos meses a Raúl y lo obliga a usar un protector de cabeza desde su regreso.

Otros de los jugadores que podrían llegar a Mallorca por la experiencia previa con el “Vasco” son Erick Aguirre o Luis Romo, quienes fueron solicitud en su estancia con Monterrey, o de César Montes otro de sus hombres de confianza en el futbol mexicano.

