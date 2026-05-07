¿Fuera de la Copa Mundial de la FIFA™? Jugadores que reportaron con la Selección Mexicana

Este miércoles 6 de mayo del 2026, la Selección Mexicana emitió un comunicado en el que aseguró que los jugadores que no se presentarán a la convocatoria HOY antes de la 20 horas tiempo del centro de México, no serían convocados para la Copa Mundial de la FIFA™.

Es por eso que con la advertencia de la Selección, se generó la duda de si los futbolistas llegaron a tiempo al CAR (Centro de Alto Rendimiento).

¿Algún jugador de México se queda fuera de la Copa Mundial de la FIFA™?

Los jugadores que primero reportaron con la Selección Mexicana fueron:



los porteros: Carlos Acevedo (Santos Laguna), Óscar García (León).

Los defensores: Eduardo Águila (Atlético San Luis), Jesús Gómez (Tijuana), Denzell García (Juárez) y Luis Rey (Puebla).

Los mediocampistas: Gilberto Mora (Tijuana), Iker Fimbres (Monterrey), Brian Gutiérrez (Chivas) y Jairo Torres (Juárez).

Los delanteros: Guillermo Martínez (Pumas) y Kevin Castañeda (Tijuana).

Cerca de las 19 horas del tiempo de centro de México, faltaban ocho jugadores por llegar, pero en punto de las 19:09 horas tiempo del centro de México arribó Erik Lira.

Apresentaram-se à seleção mexicana os 20 convocados e o cachorro de Erik Lira.pic.twitter.com/pJheI05O5j — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) May 7, 2026

Israel Reyes, futbolista de América llegó con 20 minutos antes de la hora pactada. Mientras que a las 19;43 horas tiempo del centro de México, los cuatro seleccionados restantes de Chivas: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González llegaron a las instalaciones.

A las 19:48 horas tiempo del centro de México, ingresó el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre y para cerrar a las 19:56 horas tiempo del centro de México, llegaron Alexis Vega y Jesús Gallardo, los dos seleccionados del Toluca.

Con los ultimos dos futbolistas que llegaron, se terminó de completar la convocatoria de México, por lo que ningún jugador faltó a la instrucción y podrán jugar la Copa Mundial de la FIFA™.