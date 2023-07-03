México pierde invicto en la Copa Oro 2023 ante Qatar

La Selección Mexicana cerró su participación de la Fase de Grupos de la Copa de Oro 2023 con una derrota ante el conjunto de Qatar. En un partido en el que México fue superior, no logró encontrar el gol que le diera el empate ante la Selección dirigida por Carlos Queiroz. que solo tuvo una jugada de peligro y terminó en su gol del triunfo.

El partido terminó 1-0 a favor de Qatar que logró conseguir su boleto a los Cuartos de Final luego de llegar con un punto y con la posibilidad de clasificar a la siguiente fase si es que conseguía la victoria y si Haití perdía o empataba. Un panorama que parecía complicado pero que terminó consiguiendo.

Te puede interesar: Posibles rivales de Estados Unidos en Cuartos de Final de la Copa Oro

Así fue la derrota de México

El primer tiempo empezó siendo dominado por el conjunto de México pero no logró abrir el marcador a pesar de tener varias jugadas claras. Por otra parte, Qatar consiguió marcar el primer y único gol del partido con un contragolpe y error de la defensa. La jugada se dio en el minuto 27 y con un gran centro de Musab Kheder para Hazem Shehata que adelantó la marca de Araujo y definió de cabeza venciendo a Guillermo Ochoa.

Error de Guillermo Ochoa: México 0-1 Qatar | Copa Oro 2023

Para el segundo tiempo, México siguió dominando el partido pero no logró definir ninguna jugada a pesar de que Santiago Giménez y Henry Martín tuvieron varios remates para poder mandar el balón al fondo de las redes.

A pesar de la derrota, la Selección Mexicana logró asegurar el primer lugar de la tabla con seis puntos conseguidos y una diferencia de más cinco goles habiendo recibido solo dos tantos y marcando siete.

En el caso de Qatar, terminó con cuatro puntos y con su boleto a los Cuartos de Final con cuatro puntos conseguidos tras ganarle a México, empatar con Honduras y perder con Haití.

Te puede interesar: Locura por llegada de Julián Quiñones a la Ciudad de México