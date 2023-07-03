México se mantiene con vida en la Copa Oro 2023: el conjunto dirigido por Jaime Lozano acabó como líder de su grupo B tras las victorias contra Honduras y Haití y la derrota ante Qatar. Ahora, el combinado tricolor se mantendrá a la espera de conocer a su rival en los cuartos de final.

La derrota ante Qatar fue la primera de la era de Jaime Lozano en la Selección Mexicana, luego de que reemplazara a Diego Cocca tras el tercer lugar en la CONCACAF Nations League. Ahora, el ex entrenador de la categoría sub 23 tiene un registro de dos victorias y un descalabro.

Error de Guillermo Ochoa: México 0-1 Qatar | Copa Oro 2023

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¿Cuándo juega México los cuartos de final de la Copa Oro 2023?

Tras finalizar como primer lugar del grupo B de la Copa Oro, la Selección Mexicana ya tiene fecha para disputar la siguiente ronda de los cuartos de final: el duelo de México en la siguiente fase será el próximo sábado 8 de julio.

¿Cuándo son los cuartos de final de la Copa Oro 2023?

El próximo sábado 8 y 9 de julio se disputará la fase de cuartos de final de la Copa Oro 2023; donde los combinados estarán en busca de un lugar en la semifinal del torneo de la Confederación de América del Norte. Las sedes de la ronda de los ocho mejores son el Estadio TQL de Cincinnati y el Estadio AT&T de Arlington.

Los posibles rivales de México en los cuartos de final de la Copa Oro 2023

El cruce del grupo B, donde pertenece la Selección Mexicana, es con el grupo C, donde Panamá, Martinica, El Salvador y Costa Rica son los integrantes. El combinado tricolor, al ser líder de su sector, se enfrentará al segundo lugar del otro; el rival se definirá el martes 4 de julio cuando se disputen los últimos encuentros de la fase de grupos.

¡Goool de Qatar!



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El último título de Copa Oro de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana, dirigida por Jaime Lozano, busca su doceavo título de la Copa Oro: el campeonato más reciente fue en 2019, cuando el combinado tricolor venció a Estados Unidos en la gran final, por la mínima diferencia, con gol de Jonathan Dos Santos. Con los 11 trofeos de la zona conseguidos, México es el máximo ganador del certamen.