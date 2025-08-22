Jugó en Europa, es delantero de Juárez y quiere llevarlos a su primera liguilla en la Liga Mx

Este viernes los Bravos de Juárez reciben a Santos Laguna en la jornada 6 del Apertura 2025, el conjunto fronterizo quiere hacer valer su condición de local ante los Laguneros que han mostrado una cara diferente al torneo pasado y buscar su primera clasificación a una liguilla en la Liga Mx.

""Sabemos que Santos este semestre ha sido un Santos diferente al semestre anterior, claramente nosotros venimos con una continuidad de hacer una buena Leagues Cup y los puntos contra Chivas nos dieron mucha confianza, estamos enfocados en nosotros porque vamos a jugar en casa”, mencionó Óscar Estupiñan.

Dónde ver Fc Juárez vs Santos Laguna jornada 6 Liga Mx

El partido entre Juárez Fc vs Santos Laguna de la fecha 6 de la Liga Mx lo podrán seguir a través de la señal de Azteca Deportes en Azteca 7 y el sitio y la App de Azteca Deportes, el delantero colombiano llegó hace un año al futbol mexicano después de pasar por ligas como la de Inglaterra, Portugal, Francia y Turquía, pero se ha sorprendido en el balompié azteca.

“Siento que hay muy buen nivel... tienen la capacidad de traer jugadores de gran experiencia que ayuden a los jovenes futbolistas mexicanos, hace que entrar a un Play-In sea muy complicado, que cada equipo tenga buenas plantillas, me siento afortunado de estar aquí", agregó el colombiano.

FC Juárez vs Santos EN VIVO, Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Los Bravos buscan su primera victoria del torneo en casa frente a Santos, luego de empatar 1-1 contra el América en la jornada 1 del torneo y caer 0-2 ante los Diablos Rojos del Toluca en la fecha 4, además quieren hilar triunfos consecutivos después de ganar en Guadalajara contra las Chivas.