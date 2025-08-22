Su precio cayó de 6 millones a 150k y América aprovecharía esa ganga para ficharlo: lo vieron en sus instalaciones

Nicolás Castillo fue visto en las instalaciones de Coapa, hecho que causó que surgiera un rumor sobre un posible fichaje. Esto se da en gran parte porque actualmente el chileno tiene un valor en el mercado de 150 mil euros (3.2 millones de pesos), una ganga de precio para un delantero de su calidad. Aunque la vedad es que su rendimiento ha venido a menos desde que regresó al futbol mexicano con el América y tras sufrir una trombosis que casi le quita la vida .

El chileno arribó a la Liga BBVA MX con Pumas, club con el que arrasó al tener una destacada actuación durante los 3 torneos. Su gran accionar lo llevó a Europa con Benfica en verano de 2018 , equipo con el que fue tasado en 6 millones de euros (130.8 millones de pesos), según Transfermarkt.

@castillo30_ Nicolás Castillo jugó para el América, aunque se descarta un posible fichaje pese a que fue visto nuevamente en Coapa

Castillo no tuvo el rendimiento esperado y regresó con el odiado rival del conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): América, donde su rendimiento decreció y con ello su valor en el mercado. Además, fue en esta etapa que vivió uno de los momentos más álgidos de su vida al debatirse entre la vida y la muerte por trombosis, padecimiento que lo alejó de las canchas durante más de un año.

¿En realidad Nicolás Castillo puede ser fichado por el América?

Nicolás Castillo actualmente es jugador de Santiago City de Chile, por lo que se descarta que el delantero tenga una segunda oportunidad en el América. Además, el jugador de 32 años no está en su gran nivel, pese a que su precio es una ganga para cualquiera que quiera ofertar.

El artillero publicó una fotografía en Coapa junto al kinesiólogo, lo que desató el rumor de que posiblemente podría jugar con las Águilas para el Apertura 2025. Cabe destacar que se desconoce el motivo de porqué el chileno se encuentra en México. Mucho se dice que es porque mantiene buena relación con el club azulcrema, por lo que probablemente aprovechó su viaje para saludar a los trabajadores del equipo.

Nico registra actualmente 1 gol en 3 partidos disputados con Santiago City desde que llegó a principios de este 2025 a la Segunda División de Chile, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer. Además, el delantero suma una tarjeta amarilla.