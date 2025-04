¡BOMBAZO! El DT europeo que reemplazaría a Demichelis en Rayados

Tal parece que la relación de Martín Demichelis con Monterrey está rota. Luego de que este jueves 3 de abril el entrenador protagonizara una discusión con Sergio Canales durante el entrenamiento en El Barrial, diversas fuentes apuntan a que en Rayados ya tendrían al reemplazo del estratega argentino, un DT europeo que se encuentra sin equipo y que se convertiría en el director técnico mejor pagado de la Liga BBVA MX.

Luego de que el equipo de La Pandilla quedara eliminado de la Concachampions 2025, la escuadra regiomontana se ubica en el noveno puesto del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Con 19 puntos, Monterrey se encuentra en puestos de Play In, no obstante, la afición del cuadro albiazul no se encuentra del todo conforme con el desempeño de su equipo.

Lopetegui sería el DT mejor pagado de la Liga BBVA MX

Diversos reportes aseguran que el acercamiento de Monterrey con Julen Lopetegui es tal, que el acuerdo ya se encontraría cerrado. Incluso el estratega que anteriormente tuvo paso por el banquillo de equipos como el Rayo Vallecano, Porto, Real Madrid, Sevilla, Wolverhampton y West Ham United, ya conocería el sueldo que percibiría en Rayados, colocándose por arriba de los salarios de entrenadores como André Jardine en el América, equipo con el que fue tricampeón de la Liga BBVA MX.

¿Cuándo se va Demichelis de Rayados?

Con el pacto que ya tendrían los de La Pandilla y Julen Lopetegui, únicamente faltaría definir una fecha para que llegue el cese de Martín Demichelis, algo que sería prácticamente un hecho ya que entre los planes que tendría Monterrey es que el entrenador español dirija al equipo en el Mundial de Clubes, competencia que inicia el 14 de junio del 2025 y en la que el cuadro albiazul tiene como rivales en la Fase de Grupos a River Plate, Urawa Red Diamonds e Inter.

