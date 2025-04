¿Se va? Gerardo Espinoza revela su futuro como DT de Chivas

De cara a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, Chivas se encuentra fuera de la Fase Final de la competencia, pues al ubicarse en el puesto 11 de la tabla general, actualmente el Club Deportivo Guadalajara no entraría en la etapa de Play In para buscar un boleto a la Liguilla.

¿Gerardo Espinoza deja de ser DT de Chivas?

Con 16 unidades, el ‘Rebaño Sagrado’ aspira a poder alcanzar un puesto en la siguiente ronda de la presente campaña y a pesar de que Gerardo Espinoza fue nombrado como entrenador por lo que resta del Clausura 2025, el estratega ya tiene claro su futuro al frente de la escuadra rojiblanca pase lo que pase en el desenlace de la campaña en curso.

“Más allá de pedir (su continuidad), considero que me toca trabajar. Trabajar, enfocarme en lo que tengo que hacer y el futuro, sé hacia dónde voy, lo tengo muy claro, confío en mis capacidades, confío en que estoy trabajando bastante bien, así que me toca enfocarme en eso. Tengo bien claro mi camino, me toca seguir en esa línea y el futuro será lo que tenga que ser”, dijo Gerardo Espinoza en entrevista exclusiva para Omar Villarreal y TV Azteca Deportes.

Desde su nombramiento como entrenador de Chivas, Gerardo Espinoza se siente respaldado en el proyecto encabezado por Amaury Vergara, asegurando que el presidente del equipo se encuentra involucrado de forma directa al visitar los entrenamientos.

“Es fantástico que el dueño del equipo esté involucrado, que esté con nosotros. Eso habla de compromiso, de responsabilidad, de buscar una mejora y eso se agradece, es muy bueno para todos. Me siento muy tranquilo desde que estoy aquí”, puntualizó.

Al frente de Chivas, Gerardo Espinoza tiene una marca de cinco partidos dirigidos tras la salida de Oscar García. Entre partidos de Liga BBVA MX y Concacaf Champions Cup, certamen del cual Guadalajara ya fue eliminado, el estratega registra una victoria, dos empates y dos derrotas.

