Julián Álvarez podría salir del Manchester City tras los Juegos Olímpicos

El futuro de Julián Álvarez se encuentra en el aire. A pesar de que el delantero del Manchester City se encuentra en la capital de Francia disputando los Juegos Olímpicos con la albiceleste comandada por Javier Mascherano, el atacante dio pistas sobre su futuro.

“Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí.

“La temporada pasada fui uno de los jugadores con más minutos del equipo en la Premier League. Pero es verdad es que, en algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta”, dijo Julián Álvarez para un medio argentino.

Para el tercer partido de Argentina en la Fase de Grupos del torneo olímpico, la albiceleste tiene como rival a Ucrania.

Cabe mencionar que el Grupo B de la competencia que se desarrolla en París se encuentra igualado, entre Argentina, Marruecos, Ucrania e Irak, los cuatro equipos tienen tres puntos con registro de un juego ganado y uno perdido, por lo que las posiciones por ahora se definen por diferencia de goles.

Números de Julián Álvarez con Manchester City

Durante su estancia con el Manchester City, Julián Álvarez tiene un registro de 103 partidos disputados con marca de 36 goles y 18 asistencias, no obstante, la titularidad de Erling Haaland con el equipo de Manchester sería el motivo por el que la ‘Araña’ buscaría su salida del club de la Premier League.

