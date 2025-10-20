deportes
Julián Araújo tomaría decisión inesperada previo al Mundial; la Liga BBVA MX ya le esperaría

Julián Araújo está a nada de perder su oportunidad de subirse al barco del Mundial, por eso tomaría una decisión donde incluso se ve viable llegar a México.

Selección Azteca
Cuando parecía que la Selección Azteca tenía al candidato perfecto para su lateral derecha, llegó la terrible lesión de Rodrigo Huescas. Y aunque pudiera estar listo para la Copa del Mundo, no tendría nada de ritmo ni de bagaje, por eso se debe pensar en alguien más para ese sitio. Ante dicha situación, con la intención de meterse al barco del Mundial, Julián Araújo ya pidió salir de su actual club en Inglaterra.

Confirman la baja de Julián Araujo para enfrentar a Estados Unidos

¿A dónde saldría Julián Araújo en el mercado de fichajes de invierno?

El lateral mexico-americano se veía como una de las promesas más importantes del futbol nacional. Formado en los Estados Unidos, dio el salto directo al Barcelona. Allí no encontró cabida y se fue a Las Palmas y posteriormente lo fichó el Bournemouth. Inglaterra se veía como una excelente oportunidad para desarrollarse, pero hoy está borrado.

Ante eso, se reporta desde @365scoresMX que el mexicano pidió a la directiva salir el próximo mercado de fichajes. En ese sentido, es tal su misión de encontrar regularidad, que está dispuesto a bajarse el sueldo para que el club que le fiche, no tenga ningún problema para concretar el movimiento. Parece que The Cherries vieron con buenos ojos la propuesta del jugador, por lo que no pondrían mayores pruebas si llega una buena oferta.

¿Tigres ya ofertó por Julián Araújo?

Claramente, el repatriamiento (aunque él estaba en la MLS con Galaxy) luce como una excelente posibilidad, pues competiría directamente con gente como Jorge Sánchez y Kevin Álvarez por el puesto de titular. Se indica que los Tigres ya se habrían acercado; sin embargo, volver a México no es opción para Araújo… al menos por ahora.

@jovenesfutbolistasmx1 Lamentablemente no fue convocado para el partido de este fin de semana😕. Julian Araujo tiene que salir del Bournemouth #miseleccionmx #seleccionmexicana #mexicansoccer ♬ original sound - JOVENESFUTMX

El objetivo es quedarse en Europa, pero la lógica indica que muy probablemente salga del nivel élite para encontrar esos minutos que le permitan ser el amplio favorito en subirse a la convocatoria final del Mundial 2026.

Javier Aguirre
