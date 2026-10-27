Julián Quiñones es comparado con una LEYENDA del Barcelona; ¿cuántos goles registra en el Al Qadisiya?

Este lunes 26 de octubre se llevó a cabo la gala al Balón de Oro, una ceremonia que reúne a lo mejor del futbol mundial y en donde el delantero mexicano, Julián Quiñones, estuvo presente luego de la espectacular temporada que tuvo tanto a nivel clubes como selección.

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El nacionalizado azteca tuvo una grandiosa campaña en Arabia Saudita al ser el mejor jugador del Al Qadisiya, equipo que pelea actualmente por el liderato saudí. Además, fue uno de los mejores elementos de la Selección Mexicana en la última Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Compararon a Julián Quiñones con Luis Suárez, leyenda del Barcelona?

Fue Brendan Rodgers, actual entrenador del Al Qadisiya de Arabia Saudita, quien aseguró que su jugador, Julián Quiñones, es de talla mundial de la misma forma que otros elementos a los que ha dirigido destacando nombres como Jamie Vardy o el mismo Luis Suárez, exfutbolista del Barcelona.

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Hoy quiero agradecer a todas las personas que siempre están presentes. En mi día a día a los que ayudaron que esta temporada fuera espectacular. Gracias a todo las personas que hacen parte del club @fcqadsiah ❤️ mis compañeros, fisios, médicos, jardineros,chefs , utileros, Gracias por esta temporada. Estoy orgulloso de este equipo ❤️🐆🐆🙏🏽 — Julian Quiñones (@julian_quiones3) May 22, 2026

“He tenido la gran fortuna de trabajar con delanteros de primer nivel en mi carrera. Pienso en Luis Suárez con quien trabajé en el Liverpool, que fue un jugador increíble (...) Entonces, no hay duda de que Julián Quiñones podría jugar en ese nivel”, explicó Rodgers en una charla con The Athletic.

Cabe mencionar que Julián Quiñones formó parte de los nominados para estar en el Balón de Oro. Y aunque el mexicano quedó lejos de adjudicarse dicho premio, la realidad es que su temporada no pasó desapercibida gracias al impacto que tuvo en el Mundial y en la Liga de Arabia Saudita.

¿Cuáles son los números de Julián Quiñones en el Al Qadisiya?

Después de brillar y ser campeón en la Liga BBVA MX con Tigres, Atlas y América, Julián Quiñones fue fichado por el Al Qadisiya en julio del 2024 a cambio de 10 millones de euros, según Transfermarkt. Julián ya lleva más de dos años en la institución saudí, misma en donde registra 68 goles y 15 asistencias en 81 juegos disputados.