¡Increíble atajada y poste! Quiñones se queda a nada del doblete para México
Julián Quiñones volvió a generar peligro con una jugada espectacular, pero el arquero sudafricano apareció con una gran atajada y, en el contrarremate, el balón terminó estrellándose en el poste.
Julián Quiñones protagonizó una de las jugadas más emocionantes del partido. El delantero mexicano sacó un disparo peligroso que fue rechazado por el arquero de Sudáfrica, y cuando parecía que llegaría el gol, el balón terminó impactando el poste.
La afición ya cantaba el gol, pero la fortuna estuvo del lado del conjunto sudafricano en una acción que dejó a todos con las manos en la cabeza.