¡GOLAZO! Julián Quiñones marca en la victoria del Al Qadsiah por la Saudi Pro League

Julián Quiñones sigue marcando goles en la Liga Profesional Saudí y este jueves 29 de octubre convirtió el quinto tanto de la goleada de su equipo, el Al Qadsiah, en contra de Al Riyadh por la Jornada 12 de la Temporada 2026-27 para llegar a las seis anotaciones y escalar al liderato de la clasificación, empatado en puntos con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

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Julián Quiñones convierte en la goleada del Al Qadsiah en la Liga de Arabia Saudita

Julián Quiñones tuvo una destacada participación en la goleada del Al Qadsiah sobre el Al Riyadh por 6-0, en donde además de su anotación, también contribuyó con un par de asistencias.

Quiñones recibió un pase filtrado y condujo entre dos jugadores hasta ponerse frente al portero y definir con frialdad ante la salida del guardameta que nada pudo hacer para evitar el tanto del delantero.

هدف! ⚽️

القادسية لا يتوقف، وكينيونيس يضيف الهدف الخامس بتسديدة في شباك الرياض 🔴🟡#الرياض_القادسية | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/PMrvP1vCYg — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026

Con su anotación, Quiñones llegó a los seis goles en lo que va de la temporada, además de sumar cinco asistencias, pero aun está lejos del líder de goleo Ivan Toney que marcha con 12 tantos, seguido de los compañeros del mexicano Reijnders con ocho y Mateo Retegui con siete.

Este es el tercer partido consecutivo en el que Quiñones marca con la camiseta del Al Qadsiah tras haber convertido en los duelos ante el Al Hilal, Al Sadd por la Liga de Campeones, y ahora ante Al Riyadh.

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