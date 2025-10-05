Julián Quiñones ‘reaparece’ con el América en pleno encuentro ante Santos

Julián Quiñones, ex delantero del América regresó con las Águilas en el juego de la Jornada 12 en el que enfrentan a los Santos El jugador que está actualmente en la Liga de Arabia, visitó de manera imprevista y aficionados capataron su repentina aparición en el Estadio Azulcrema.

Quiñones está en la Ciudad de México, luego de que apareciera en la última convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar al cuadro de Colombia el 11 de octubre y en Guadalajara a Ecuador el 14 de octubre dentro de la misma fecha FIFA.

La afición de las Águilas comenzó a especular sobre un retorno, pero la realidad es que ahora mismo es un elemento del Al-Qadsiah FC, del futbol árabe, a donde decidió migrar en julio del 2024, justo después del título del cuadro de Jardine.

Quiñones escribió grandes momentos en Liga MX, pero sin duda los momentos que más se recuerdan, fue ese bicampeonato logrado en el Atlas en donde fue una pieza clave y determinante para romper con la sequía y tener una historia de época.

Los campeonatos logrados por Julián Quiñones en México

Tigres UANL



Apertura 2016 – Campeón (aunque con poca participación, solo 58 minutos jugados) Clausura 2019 – Campeón (15 partidos, 4 goles, 1 asistencia)

Atlas FC



Apertura 2021 – Campeón (5 goles, 7 asistencias, figura del torneo) Clausura 2022 – Campeón (9 goles, 2 asistencias)

Club América

