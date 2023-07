Julián Quiñones responde tras oferta del Club América

Luego de que se confirmara el interés del Club América por llevar a Julián Quiñones a sus filas, el delantero del cuadro rojinegro ha roto el silencio mediante sus redes sociales.

Y es que el presidente del Atlas, ‘Pepe’ Riestra, ha confirmado que hay una oferta sobre la mesa para llevar al atacante a la escuadra de Coapa.

“Han sido bastante semanas de muchas especulaciones. Es verdad lo que se menciona, hemos recibido una propuesta formal por parte del club con la intención de comprar a Julián, hemos platicado con él, hay interés por parte del jugador.

“Yo siempre lo he dicho, mientras exista voluntad de todas las partes se pueden hacer cosas, no es oficial, porque obviamente hay muchas cosas que todavía se tiene que definir, hoy entrenó con el equipo, hoy está concentrado, está contemplado para mañana; mientras no sea formal no podemos hacer nada”, fueron las palabras del directivo durante la presentación de los refuerzos del cuadro de ‘La Academia’ para el Torneo Apertura 2023.

La respuesta de Julián Quiñones

Ante las declaraciones del presidente del Atlas, el delantero de Colombia se ha expresado en su cuenta de Twitter de cara al debut del equipo dirigido por Benjamín Mora ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco.

Nos vemos mañana rojinegros ❤️🖤 https://t.co/lJngQBBbFb — Julian Quiñones (@julian_quiones3) June 30, 2023

“Nos vemos mañana rojinegros”, fue el tweet de Julián Quiñones respondiendo a otro usuario que pide hacerle un reconocimiento al atacante que con el cuadro de los ‘Zorros’ ha conseguido el bicampeonato al mando de Diego Cocca y un trofeo de Campeón de Campeones.

El Atlas disputa la Jornada 1 recibiendo a Cruz Azul en la cancha del Estadio Jalisco el 1 de julio a las 21:10 horas, tiempo de la CDMX en el que podría ser el último juego del delantero colombiano con los rojinegros.

