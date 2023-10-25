Julián Quiñones habla sobre el doblete de Santi Giménez en Champions League

Además, el delantero del América, Julián Quiñones, mandó un mensaje a los detractores que opinan que no deben de haber naturalizados en la Selección Mexicana

Por: Azteca Deportes

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