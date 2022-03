“No hay envidia con ‘Canelo’, él es un grande’: Julio César Chávez

En los últimos meses ha existido un debate entre los aficionados, respecto a si Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos o si el lugar le sigue perteneciendo a Julio César Chávez, pero la leyenda del boxeo acaba con dicha riña y acepta que ‘ambos ocupan un lugar privilegiado’.

Julio César Chávez aclara que él no siente envidia ni mala fe con ‘Canelo’ Álvarez, pues se llevan muy bien, sabe que ha trabajado para estar en el sitio que está y los dos marcaron una época, por lo que todo está bien entre ellos.

Cara a Cara | Jaime Munguía tiene que brillar

Te puede interesar: Las dos condiciones para que Canelo Álvarez y Golovkin se enfrenten

‘Canelo’ Álvarez es un grande

En un cara a cara con Don Lama, Julio César Chávez reconoció que él admira la trayectoria de Saúl Álvarez y que ambos pueden compartir el cariño de la afición, pues no hay motivos para sentirse mal de eso.

“Mientras no toque el cariño y el amor que me tiene México y a donde quiera que voy, no pasa nada. Él podrá ganar 5, 10 o 30 peleas y no pasa nada. Me da gusto que siga rompiendo récords, que siga haciendo historia porque se lo ha ganado, nadie le ha regalado nada. No hay envidias ni nada”, afirmó Chávez.

La leyenda del boxeo afirma que todo peleador mexicano ha marcado historia y que cada uno merece su reconocimiento, por lo que él está tranquilo pese a lo que se dice entre los aficionados.

“Cada peleador mexicano campeón del mundo, en su época, ha sido grande y ha sido el mejor. Qué bueno que ahora los jóvenes, como ‘Canelo’, cosechen lo que uno sembró”, dijo Julio César Chávez.

Julio César Chávez “siempre será el mejor”

Finalmente y bromeando con Eduardo Lamazón, Julio César Chávez afirmó que él ‘siempre será el mejor campeón mexicano’, por lo que independientemente de lo que se diga, sabe que su legado quedará por siempre en el deporte.

“(El mejor boxeador mexicano) siempre voy a ser yo. Por más campeonatos que gane ‘Canelo’, él va a ser su historia, pero siempre el mejor campeón mexicano voy a ser yo”, sentenció el ‘César del Boxeo’ entre risas.

Te puede interesar: A 32 años de la victoria de Julio César Chávez ante Meldrick Taylor