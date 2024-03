Julio González revela cómo piensa ganarle el puesto a Memo Ochoa

El portero de los Pumas, Julio González, fue convocado a la Selección Mexicana para el Final Four de la Nations League de la Concacaf, en el que enfrentará a su similar de Panamá.

El mismo día que recibió el llamado de Jaime Lozano, el guardameta auriazul explicó su sentir al respecto.

“(Me siento) muy ilusionado y contento. Es algo por lo que siempre he luchado. Primero, es estar en la convocatoria y luego pelear minutos. Vamos por el primer título de la Nations y hay un buen equipo”, dijo.

La competencia de porteros en la Selección Mexicana

El arquero competirá con Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa, a quien reconoció como el ‘primero’ por el recorrido que tiene a su espalda; sin embargo, explicó cómo planea competir por ese puesto.

“Memo, al jugar en Europa y tener esa trayectoria, es titular en selección. Todos queremos jugar y lo que haré es lo que hago en mi club. Entregarme al máximo y poner mis capacidades al servicio de la selección. Lo importante es que ganemos en Pumas y selección. Voy ilusionado y con la historia que vive y el presente que tiene Memo, tengo que ser claro y trabajar para tener minutos”, comentó.

Julio profundizó en torno al portero del Salernitana: “Por algo tiene 300 partidos en Europa y demuestra la trayectoria. De los goles es complicado si tienes seis u ocho atajadas por partido. Hay juegos donde no te meten, te hacen uno o cuatro, pero es un gran ejemplo para México. Yo lo tengo claro, (quiero) tener mis primeros minutos en selección”.

Julio González habla de su nivel

El guardián del arco de los Pumas ha vivido un semestre complicado en el plano grupal, pero ha destacado en lo individual, algo que admitió al ser cuestionado sobre el momento en el que llega su cuarto llamado a la Selección Azteca.

“Me considero en buen nivel. Creo que estoy en la línea del torneo anterior y en estadísticas estoy bien. Es parte del futbol y mis condiciones me hacen estar donde estoy. Lo que más he trabajado es la cabeza y tenerla bien amueblada. Espero en selección aportar mi trabajo para lograr el éxito en Nations”, finalizó.

